Beppie Melissen: ‘Ik vind het lekker zonder spanning, dat geeft me veel rust’

‘Ik krijg tegenwoordig vooral kicks ván niks. Dus ik krijg er een kick van als er juist géén kicks zijn. Ik ben dolblij als ik geen moeilijke, enge dingen hoef te doen, ik vind het lekker zonder spanning.

Beppie Melissen (1951) is actrice. Ze is bekend geworden met Jiskefet en toneelgroep Carver en speelde in Gooische Vrouwen, Kapsalon Romy, de Liefhebbers en Oogappels. Binnenkort is ze te zien in Luizenmoeder, de film.

„Daarom heb ik besloten om niet meer elke dag tot een zogenaamd nuttige dag te maken. Bovendien: wanneer is iets nuttig… Al je boeken opruimen, is dat soms nuttig? Natuurlijk heb ik net als iedereen de neiging om foto’s op te ruimen, maar ik ben nu op het punt gekomen van: nee. Italiaans leren: had ik me voorgenomen, maar nee. Niks hoeft, dat is belangrijk om te beseffen.

„Ik kijk graag naar buiten en ik schuif graag met de meubels. Dan zet ik de tafel weer eens ergens anders neer. Dat vind ik van jongs af aan al leuk: de kamer steeds een beetje anders inrichten. Dan weer eens hier eten en dan weer eens daar eten. Ik laat het maar een beetje gebeuren.

„Je kan je nog zoveel voornemen, het meeste overkomt je. Je denkt dat je heel wat te kiezen hebt, maar dat is nogal beperkt. Ga ik ’s ochtends wel of niet mijn bed uit. En wat trek ik aan. Verder heb je relatief weinig over het leven te vertellen. Je let even niet op en hup: de avond komt er alweer aan.

„Puzzel oplossen: prima. Telefoneren: prima. Naar buiten kijken: prima. Dat heb ik besloten: dat het allemaal prima is. Lekker fijn zinloos allemaal, dat geeft mij veel rust. Weg met dat nuttige. De westerse wereld geeft je het gevoel dat je het leven zelf in de hand hebt, maar er hoeft maar dit of dat te gebeuren of je ligt in de goot. Dus er mag wel wat meer bescheidenheid komen: je hebt het niet allemaal voor het zeggen.

„En dat is nu mijn nieuwe geloof: het zogenaamd nuttige gewoon negeren. Het is maar net wat je moet van je geloof. Ik heb de gekste dingen zien gebeuren in de naam van geloof, en die worden ook allemaal geaccepteerd, dus nu heb ik dit geloof: dat je doet waar je zin in hebt. En vooral niet doet waar je geen zin in hebt. Ik wil bijvoorbeeld niet meer skiën of dat soort enge dingen, nooit meer. Ik mag ook niet meer koken van mijn geloof. Dat werd meteen geaccepteerd door mijn man.

„De krant hoef ik van mezelf ook niet meer helemaal te lezen. Talkshows en radio verminder ik, dat krankzinnige gezap van gesprekken, ik kan er niet meer goed tegen. Grote strepen door een soort traditie. Mijden waar je je zenuwachtig over maakt.

„Ik zal ook niet gauw in tv-programma’s gaan zitten om een spelletje te doen, dat maakt me veel te nerveus. En ik ga ook niet meer op het toneel staan. Het leukste van mijn leven was toneelgroep Carver, maar het hoeft niet meer. Dat heeft niets te maken met uitgeblust zijn. Het is klaar.

„Het kan morgen weer anders zijn, laten we wel wezen, maar op dit moment even niet. Je hoeft geen hoogvlieger te zijn, en ik ben veel te oppervlakkig om somber te zijn, maar nu pas voel ik me echt ontspannen. Meditatie en weet ik veel hoe die dingen heten: doe het vooral, maar alleen als je het leuk vindt. Naar buiten kijken voldoet ook.

„Ik hoef geen endorfine meer, waar mensen op uit zijn met hun kicks.

„Als ik trouwens iets mag propageren – buiten het geloof om, een algemeen advies aan de mensen om mij een lol te doen – dan is het: koop eens een gekleurde jas!”