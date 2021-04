‘Ik doe er eigenlijk niets, tot rust komen, mijmeren’

‘Een aantal jaren, tot 2007, had ik een bed and breakfast in Amsterdam. Destijds vond ik het wel leuk om gasten aan te bieden ze naar de Keukenhof te rijden. Nou ben ik zelf ook gek op bloemen, dus dacht ik de eerste keer: ik koop ook gewoon een kaartje. Tijdens mijn wandeling kwam ik via een mooi oud, heuvelachtig stuk van het park ineens een rivier van blauwe bloemetjes tegen, zo anders dan de rest van de Keukenhof. Het is er natuurlijk altijd héél erg druk, maar dit stuk was relatief rustig. Heel tacky misschien, maar het was een soort paradijsje. Zo een dat ik graag in mijn achtertuin had willen hebben.

„De ‘blauwe rivier’ zal een meter of vijftig, zestig zijn. Blauwe druifjes, met daaromheen een rand van gele narcissen. Je mag er eigenlijk niets, ik weet niet eens meer of je er kunt zitten. Je kunt er aan beide kanten naar kijken, ik blijf er altijd vrij lang staan. Ja, en wat doe ik daar? Eigenlijk niets. Tot rust komen. Mijmeren. Zo verheven is het allemaal niet, maar het is een stukje Keukenhof dat helemaal niet zo toeristisch is – heel natuurlijk, organisch. Ik denk er: zo mooi kan de natuur zijn.

„Eén herinnering kan ik met zekerheid aan de ‘blauwe rivier’ koppelen. Jaren terug heeft een bezoekje me geholpen bij het besluit een relatie te beëindigen. De man met wie ik toen was, was heel erg gefocust op status. Die rivier is nu precies ánti-status.

„Mijn huidige man, met wie ik alweer tien jaar getrouwd ben, snapt mijn liefde voor de Keukenhof wel, maar niet waarom ik nou zo specifiek van die ‘blauwe rivier’ hou. Hij is Maltees en is meer van de bijzondere perken, zoals die rond de grote vijver – zo ongeveer de drukste plek van het park. Buitenlandse vrienden van ons zijn net zo, die willen die wow-factor, die willen selfies maken in die grote velden met kleurrijke bloemen.

„Vorig jaar baalde ik al dat ik door corona niet mijn jaarlijkse bezoekje kon doen. Ik keek net naar foto’s van eerdere jaren, allemaal rond deze tijd gemaakt. Je moet ook niet te lang wachten, want in mei is de rivier al verdwenen.

„Ook dit jaar zit het er niet in. De dagen dat je in het kader van de testevenementen naar binnen mag, kan ik niet of zijn al uitverkocht. Ik merk dat het een beetje knaagt. Wéér niet. Het is toch altijd een speciaal momentje in een jaar.”