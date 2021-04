Hof Brazilië vernietigt definitief veroordeling ex-president Lula

Een meerderheid van het Hooggerechtshof van Brazilië heeft donderdag een eerdere beslissing bevestigd om de strafrechtelijke veroordelingen van oud-president Luiz Inácio Lula da Silva te vernietigen. Daarmee komt definitief de weg vrij voor Lula om het bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar op te nemen tegen president Jair Bolsonaro, meldt Reuters.

De uitspraak, die door velen werd verwacht, bekrachtigt een oordeel van hoge rechter Edson Fachin, begin maart, dat de rechtbank in de stad Curitiba waar Lula terechtstond niet bevoegd was om het proces tegen hem te voeren. De hoogste aanklager van Brazilië ging tegen dat oordeel in beroep.

De 75-jarige Lula, die Brazilië regeerde van 2003 tot eind 2010, werd in 2018 veroordeeld tot ruim twaalf jaar cel wegens het aannemen van steekpenningen van bouwbedrijven in ruil voor overheidscontracten. Hij zat anderhalf jaar vast, totdat het Hooggerechtshof bepaalde dat hij en anderen tegen hun veroordelingen in beroep konden gaan buiten de gevangenis.

Operatie Wasstraat

Lula en zijn aanhangers hebben de anti-corruptietaakgroep die hem ten val bracht, genaamd Operatie Lava Jato (wasstraat), fel van de hand gewezen als politiek gemotiveerd. In 2019 leidden uitgelekte gesprekken tot vragen of onderzoekers half werk hadden verricht om tot veroordelingen te komen. De taakgroep is in februari ontmanteld.

De definitieve vernietiging van de veroordelingen betekent dat Lula zich opnieuw kandidaat kan stellen voor het presidentschap namens de Arbeiderspartij. Hij wordt gezien als de man met de beste papieren om de rechtse president Bolsonaro te verslaan bij de presidentsverkiezingen in oktober volgend jaar. Begin deze maand zei hij tegen de Portugese zender RTP dat hij zich kandidaat wilde stellen als het beroep in zijn voordeel zou uitvallen. Vroege peilingen wijzen op een mogelijke nek-aan-nekrace.