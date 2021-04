Het beste einde was al geraden

Een Rubiks kubus van een serie die moet worden opgelost, zo omschrijft Erik Voss van het YouTube-account New Rockstars de aankomende Marvel-serie Loki. In een filmpje van 20 minuten analyseert Voss nauwkeurig de trailer die vorige week is uitgekomen. Ieder frame wordt stopgezet en op alle donkere hoekjes wordt ingezoomd. Wat is dat voor symbool, wie is die persoon en wat kan het allemaal betekenen voor het verhaal?

De trailer duurt zelf maar 2 minuten en 16 seconden. En de serie, met Tom Hiddleston in de hoofdrol, zal pas in juni bij Disney+ te zien zijn. Toch is het filmpje van New Rockstars al 860 duizend keer bekeken.

New Rockstars, dat bijna 3 miljoen volgers heeft, ontleedt series en films, zoals The Falcon and The Winter Soldier en daarvoor WandaVision en The Mandalorian. Het filmpje waarin ze het einde van HBO-serie Westworld ‘uitleggen’, is inmiddels 3,2 miljoen keer bekeken. De video uit 2017 waarin voorspellingen werden gedaan over Game of Thrones’ laatste seizoen, 3 miljoen keer.

Televisieseries (en filmseries als The Avengers) analyseren en oplossen alsof het een puzzel is, is een populair tijdverdrijf. Niet alleen New Rockstars vaart er goed op, er zijn eindeloos veel entertainmentsites, podcasts, YouTube-kanalen en internetfora die zich er fanatiek op toeleggen. Dit alles gedreven door fans die afleveringen, of hele seizoenen, van populaire series napluizen, op zoek naar hints en zogenaamde easter eggs (verstopte boodschappen die alleen de ‘oplettende’ fan oppikt) die moeten onthullen waar het verhaal heen zal gaan.

Voor netwerken en streamers als Disney+ of HBO is dit online getheoretiseer van fans zeer welkom. Het genereert gratis aandacht voor hun titels en zorgt ervoor dat mensen inschakelen. Je kunt zelfs zeggen dat het tegenwoordig een van de belangrijkste marketingpijlers is.

Neem bijvoorbeeld WandaVision, de eerste in een reeks Marvel-series die bij Disney+ verschijnt, en de eerste maanden van dit jaar een van de meest besproken tv-programma van het moment was. Niet alleen had iedere aflevering weer voldoende easter eggs om de week die tussen de afleveringen zat vol te maken. Ook de acteurs deden actief mee, en gaven in interviews regelmatig hints over dingen die zouden komen.

Zo hadden hoofdrolspelers Elizabeth Olsen en Paul Bettany alle twee het regelmatig over een ‘speciale gastacteur’. Een die net zo spectaculair zou zijn als de verrassende verschijning van (een digitaal jonger gemaakte) Mark Hamill als Luke Skywalker in The Mandalorian eind vorig jaar, beloofde Olsen. En Bettany zei dat hij altijd al had willen samenwerken met deze specifieke acteur.

Het zorgde online voor de meest wilde theorieën en speculaties over welke beroemde acteur een verrassingsoptreden zou hebben. Favoriet waren Benedict Cumberbatch als Doctor Strange en Sir Ian McKellen als duivel Mephisto. Uiteindelijk bleek de gastacteur niemand minder dan Bettany zelf te zijn, in een dubbelrol. De teleurstelling online was aanzienlijk.

Kijkplezier

Fans verzinnen vaak plotwendingen die stukken spectaculairder zijn dan waar de schrijvers zelf mee komen. Het is zelfs zo dat online speculatie inmiddels aardig wat onthullingen verpest heeft, zelfs voor mensen die er niet heel actief aan meedoen.

Zo was het moment waarin Jon Snow opstond uit de dood in seizoen 6 van Game of Thrones voor iedereen die wat tijd online doorbracht geen enkele verrassing meer. En ook de makers van Westworld, een serie met meerdere verhaallagen en ingewikkelde plotwendingen, moesten lijdzaam toekijken hoe een van hun meest schokkende onthullingen al ver voor de seizoensfinale werd geraden.

Fans die hun theorieën delen over hun favoriete series zijn niet nieuw, al over The X-Files werden hele internetfora volgeschreven. Maar sinds hele volksstammen er in de vroege jaren 10 hun missie van maakten om te achterhalen wat er met het eiland van Lost aan de hand was, is het mainstream geworden. Uiteraard geholpen door sociale media, waar een populaire theorie viral kan gaan. Dat dit gespeculeer regelmatig de eigen kijkervaring verpest, lijkt fans niet te deren. De drang om als eerste de puzzel op te lossen, is te groot.

Met aflevering vol easter eggs, trailers met hints en – voor optimaal gespeculeer - het wekelijks uitbrengen van nieuwe afleveringen, spelen Marvel en Disney+ hier momenteel vol op in. Dat de kans groot is dat miljoenen fans online samen een beter einde kunnen verzinnen dan hun schrijvers, wordt daarbij voor lief genomen.