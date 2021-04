Harde schijf gestolen met belastinggegevens 30.000 Amsterdammers

Uit het pand van de gemeentelijke belastingdienst van Amsterdam is eerder deze maand een harde schijf gestolen. Daarop staan scans van documenten die zo’n 30.000 belastingplichtigen per post hebben gestuurd tussen juli 2020 en maart 2021, schrijft wethouder Victor Everhardt (Financiën, D66) vrijdag aan de gemeenteraad. „Het college betreurt het incident ten zeerste en doet er alles aan om betrokkenen zo goed mogelijk te informeren”, stelt de wethouder.

De schijf is op 7 april gestolen. Volgens Everhardt is de harde schijf voorzien van zogenoemde authenticatiebeveiliging en kunnen de gegevens zonder het omzeilen van die beveiliging niet worden uitgelezen. Toch wordt de diefstal beschouwd als een datalek, omdat het risico bestaat dat de beveiliging kan worden omzeild en de gegevens worden doorverkocht of gebruikt voor oplichting en (identiteits)fraude.

Op de ingescande poststukken op de harde schijf staan bezwaren, aangiftes en verzoeken om kwijtschelding. Daarbij zijn ook contactgegevens, kopieën van ID-bewijzen en zorgpolisbladen meegestuurd. De schijf is gestolen uit het pand van gemeentelijke belastingdienst aan de Herikerbergweg in Amsterdam-Zuidoost.

De gemeente heeft direct nadat de diefstal werd ontdekt aangifte gedaan bij de politie en ook melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Belastingplichtigen van wie informatie op de harde schijf staat worden vanaf maandag geïnformeerd. De betrokkenen wordt gevraagd alert te zijn op facturen, telefoontjes, appjes en e-mails van zowel bekende als onbekende afzenders.