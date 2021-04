Mijn studenten in de opleiding tot anesthesiemedewerker werken zich nog steeds uit de naad op de OK en de IC. De lessen blijven maar online, zo ook de les medische ethiek. Om ze voor te bereiden op het scenario ‘Code Zwart’ moet er gediscussieerd worden over het geval dat er nog maar één IC-bed beschikbaar is en er twee patiënten worden aangeboden: een 60-plusser, die nog niet is gevaccineerd, of een Museum-pleindemonstrant die de anderhalvemetermaatregel zat was en „haar leven terugwilde”.

De discussie komt maar moeizaam op gang. Tot een van de studenten zegt: „Hier zijn we te moe voor.”