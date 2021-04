Degas’ ‘Gezicht op het Quirinaal’ na jaren weer voor publiek beschikbaar

De van oorsprong Nederlandse kunststichting Fondation Custodia in Parijs heeft een schilderij van Edgar Degas (1834-1917) verworven. Dat heeft de stichting donderdag op haar site bekendgemaakt.

Het gaat om een Romeins stadsgezicht getiteld Gezicht op het Quirinaal, dat de Franse impressionistische kunstenaar tussen 1856 en 1859 maakte tijdens zijn verblijf in Italië. Het werk is afkomstig van een particuliere collectie en is lange tijd niet voor het publiek zichtbaar geweest.

Het stadsgezicht past in een nieuw verzamelgebied van de stichting: in de openlucht gemaakte olieverfschetsen. Dat is iets waar kunstenaars in diverse landen zich sinds de tweede helft van de achttiende eeuw op toelegden. Buiten schilderen bracht een directe manier van werken met zich mee die vooruitloopt op het impressionisme. Vaak ook lagen de schetsen, net als tekeningen, aan de basis van meer geconstrueerde, in het atelier gemaakte schilderijen.

De Fondation Custodia is in 1947 opgericht door de Nederlandse kunstverzamelaar Frits Lugt (1884-1970) en zijn echtgenote. De stichting beheert zo’n 200 schilderijen, 7.000 tekeningen en 30.000 prenten. Vanaf 1957 werkte de stichting samen met de Nederlandse staat en was gevestigd in het pand van het Parijse Institut Néerlandais , dat als doel had de Nederlandse cultuur in Frankrijk uit te dragen. Aan die samenwerking kwam in 2013 een eind.

Custodia zal de nieuwe aanwinst in december voor het eerst tonen op de tentoonstelling Sur le motif .