De pandadiplomatie en de nieuwe macht

Tim Hofman is een machtig man. Hij wordt gevreesd wanneer hij met camera gewapend zijn voet tussen de deur van huisbazen en ander klein gespuis zet in #BOOS. Zijn protest tegen een aanrandingsscène in De Villa deed het RTL-programma van de buis verdwijnen. Zijn documentaire en campagne voor een kinderpardon hadden politiek resultaat. Zijn macht is een nieuwe macht, die niet voortkomt uit een functie, maar uit het vermogen om snel veel mensen te mobiliseren.

Donderdag stortte nieuwemachtman Hofman zich op de oude macht. De zesdelige reeks Pak de macht mikt niet laag. Het was tijd voor verantwoording, vond Hofman die foto’s toonde van de mastodonten van de macht. „Chef Amerika” Joe Biden, „chef Rusland” Vladimir Poetin en Arie Slob, „de man die beslist of je gepest wordt om je homoseksualiteit op een christelijke school”. Geintje. De schijnbeweging was zo Lubachs dat het een open sollicitatie leek.

De machthebber die in Pak de macht (BNNVARA) werkelijk bij de horens werd gevat, was de Chinese leiding Xi Jinping. In een setting waarbij Hofman naadloos van een studiopodium een animatie binnenloopt, deed hij de onderdrukking van de Oeigoeren door de Chinese staat vlot en helder uit de doeken. Hartverscheurend waren de verhalen van twee Oeigoeren die zich veilig waanden in Nederland, maar dreigtelefoontjes kregen over wat er met hun familie kon gebeuren (en gebeurde) als ze zich niet koest hielden. Ook was er de vaststelling dat de panda’s die rondscharrelen in Ouwehands Dierenpark in feite een braafheidsbrevet zijn van de Chinese overheid. Volgens de wetten van de pandadiplomatie moeten ze terug als het gastland China in verlegenheid brengt.

De Chinese macht is ook voor Hofman een maatje te groot, dus verlegde hij de aandacht naar de Nederlandse staat. Eerst legde Wouter Bos van het Openbaar Ministerie uit dat hij niets kon met aangiften over bedreiging als China niet meewerkte aan een onderzoek. Nee, hij had het niet geprobeerd. Het dossier lag nu bij de diplomaten van Buitenlandse Zaken.

China is Suriname niet

Dus stapte Hofman naar Stef Blok, de minister die Suriname zonder omhaal een failed state noemde. Maar China is Suriname niet. Hofman vroeg Blok of hij de zin „Meneer Xi, blijf van de Oeigoeren af” durfde uitspreken. Je wist uit welke hoek de wind zou waaien, maar de manier waarop (vrij naar de Grote Roerganger Mao Zedong) de oostenwind de westenwind overwon, was ontluisterend. Blok zei: „In gesprek met mijn ambtsgenoot heb ik met zoveel woorden gezegd dat de mensenrechten van de Oeigoeren gerespecteerd moeten worden.” Ik dacht met zoveel woorden: we kunnen die twee panda’s ook gewoon opeten. (Nee hoor, het zijn lieve beesten die er ook niets aan kunnen doen.)

Hofman liet ook nog zien dat in het Chinabeleid van de Nederlandse overheid de mensenrechten zijn gegroepeerd onder het relativerende kopje ‘waarden’. Deze macht ging zich niet laten pakken, zoveel was duidelijk.

Uiteindelijk hield Pak de macht een „herdenkingsdienst voor de mensenrechten” met een groepje Oeigoeren voor de Chinese ambassade in Den Haag. De ambassadeur bleef binnen, ongenaakbaar in zijn fort.

Het begon zachtjes te regenen. Hofman haastte zich te zeggen dat deze actie „geen geintje” was. Er werd een krans gelegd. Hij probeerde de jonge Oeigoer Alerk, wiens vader in een strafkamp zat, op te beuren door hem te zeggen dat de bloem op de krans een fuchsia was. Zo bleven de zachte krachten, ondanks Hofmans dappere pogingen, achter met een bloem die symbolisch „fuck you” zei tegen het cynisme van de macht.