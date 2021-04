De ‘oude bomen’ in Peel Maas laten zich niet verhuizen, de doorstroom stokt

Kevin Steeghs (24) woont weer bij zijn ouders in Kessel. Medio 2019 kocht hij met zijn vriendin een woning in het naburige dorp Neer. Die had een half jaar verbouwing nodig. Bij voltooiing van die operatie, begin 2020, liep de relatie stuk.

Als alleenstaande iets anders kopen gaat Steeghs nu niet lukken. In vroeger tijden zouden de deuren bij de bank voor hem, met zijn opleiding aan de Hogere Agrarische School, wijd open hebben gestaan. Tegenwoordig is de verhouding tussen het start-inkomen met zo’n hbo-opleiding en de huizenprijzen dusdanig scheefgetrokken dat zelf iets kopen buiten bereik is. En dan is het nog maar de vraag of een vaste baan in deze tijden van flexwerk tot de mogelijkheden behoort. Steeghs: „Mijn oma ging op haar 21ste zelfstandig wonen. Wie kan dat tegenwoordig nog, helemaal met één inkomen?”

In de statistieken van technologiebedrijf Calcasa over de stijging van de huizenprijzen in de afgelopen vier jaar bungelen Panningen, Baarlo, Kessel, Maasbree en Meijel onderaan. De dorpskernen maken deel uit van de gemeente Peel en Maas (ruim 43.000 inwoners). Maar de lage klassering is relatief. Een waardestijging van rond de 27 procent tussen begin 2017 en eind 2021 is nog altijd royaal, vergeleken met de groei die inkomens in dezelfde periode doormaakten.

Steeghs ondervroeg, mede naar aanleiding van zijn eigen ervaring, 167 jongeren in Peel en Maas over de lokale woningmarkt. De meesten vonden die problematisch. Bestaand aanbod is niet of nauwelijks te betalen, lieten ze in de enquête weten, en er wordt te weinig gebouwd voor hun doelgroep.

Lokale hekkensluiter wat de huizenprijzen betreft, is Meijel, met een stijging van 26,5 procent in vier jaar. Makelaar Maarten Pijnenborgh kan het moeilijk verklaren. Het dorp, van alle kernen in Peel en Maas het dichtst bij het economisch snelgroeiende Eindhoven, is in trek. „Geef me een huis in Meijel en ik ben het binnen twee weken kwijt. Twintig bezichtigingen zijn inmiddels zowat de standaard, net als dertig- à veertigduizend euro overbieden.”

Pijnenborgh heeft het druk in Peel en Maas. „Ik ben blij als ik eens in de zes weken een zaterdag vrij kan pakken. Kopers gaan ook ver: laatst belde eentje me op zaterdagochtend om tien voor half zeven wakker, met het idee dat hij dan de eerste was voor een huis.”

Peel en Maas, ten westen van Venlo, bestaat uit elf kernen. Het zijn hechte dorpen met een rijk verenigingsleven. Het aantal inwoners zal mogelijk iets gaan krimpen, maar de behoefte aan woningen blijft vermoedelijk groeien, omdat het aantal huishoudens naar verwachting tot 2030 wél blijft toenemen, en zelfs in 2050 nog iets groter zal zijn dan nu.

De bevolking vergrijst. Ruim de helft van de inwoners is 55 jaar of ouder. Vanwege de studie trekken veel jongeren weg uit Peel en Maas, maar velen komen nadien terug voor de sfeer en het gevarieerde landschap, een mengeling van rivierdal, landbouwgrond en bossen. Een eind rijden naar het werk is niet per se een probleem. Steeghs: „Ik ken iemand met een baan in Apeldoorn. Die wacht nu af hoe vaak hij daar na corona nog naartoe moet. Als het een beetje meevalt, blijft hij hier.”

Peel en Maas telt veel koop- en weinig huurwoningen, 80 respectievelijk 20 procent. De doorstroming bij de koophuizen is beperkt, constateert wethouder Rob Wanten (CDA, Wonen). „Mensen op leeftijd wonen goedkoop, en bij een afbetaalde hypotheek zelf voor niets, en ze hechten aan eigen buurt of kern. Bovendien verplant je oude bomen niet meer zo makkelijk.”

Over wat senioren in de regio belangrijk vinden aan een woning, wordt niet veel nagedacht, zegt makelaar Pijnenborgh: „In Meijel zijn 24 levensloopbestendige, kubusvormige woningen opgeleverd. 21 kopers komen van buiten, uit plaatsen als Almere, Rijswijk en Enschede. Die vragen: ‘Hoe kan het voor dit geld? Is er een foutje gemaakt bij het prijzen van die huizen?’ Mensen uit Meijel zelf willen dezelfde woningen ondertussen nauwelijks kopen, omdat ze die te duur vinden.”

Woonondersteuner

De gemeente probeert de doorstroming toch op verschillende manieren te bevorderen. „Bijvoorbeeld door senioren vroeg te betrekken als vlakbij hun woning bouwplannen worden opgestart”, legt wethouder Wanten uit. „Zo wordt in Panningen de voormalige locatie van een vmbo-school herontwikkeld. Als ouderen in de buurt daar tijdig van weten, kunnen ze wennen aan het idee dat in hun vertrouwde omgeving nieuwe woonmogelijkheden komen en kan – zoveel mogelijk – op hun wensen worden ingespeeld.”

Een ander gebaar van de gemeente is diensten van een ‘woonondersteuner’ aanbieden. Wanten: „Die kan burgers helpen die los van corporaties of een projectontwikkelaar een plan willen ontwikkelen. Mensen komen daarbij duizend-en-een dingen tegen, en dan is deskundige hulp welkom.”

Kevin Steeghs is bezig met zo’n plan. Hij hoopt met leeftijdgenoten en steun van investeerders een aantal woningen neer te zetten. „Tijdelijke huizen, met een levensduur van tien tot vijftien jaar. Het wachten is op het moment dat de gemeente over de brug komt met één of meer plekken waar dat mag.”

Volgens makelaar Pijnenborgh zou Peel en Maas baat hebben bij snelle, verstandige besluitvorming. „Met tempo heel precies inspelen op de behoeftes die hier leven. We hebben in de gemeente een woontafel, waar vrijwel alle relevante partijen aanzitten, maar als het gaat om het neerzetten van een nieuw wijkje, gaan discussies traag en gaat het over de paadjes in het parkje. Bouw! En denk creatief, in plaats van met niet altijd even praktische oplossingen te komen omdat het Bouwbesluit het nu eenmaal zo voorschrijft. Waarom naar openslaande deuren in een levensloopbestendige woning? Zet er meteen een automatisch bedienbare schuifdeur in.”