De herontdekking van het alledaagse

Ik vraag graag aan mensen wat zij zoal doen om hun thuiswerkdag in goede banen te leiden. Aan de reacties die ik de afgelopen maanden heb genoteerd, vallen me twee dingen op. Eén: het gaat doorgaans om heel eenvoudige tips en adviezen. Zoals: werk niet in je pyjama, maar kleed je aan; beweeg elk half uur even; begin en eindig op een vaste tijd. Twee: veel mensen verontschuldigen zich voor hun tips. Waarom? Omdat die bijna te onnozel en te alledaags zijn. Maar, vaak tot hun verbazing, wél helpen.

Het lijkt erop dat de coronacrisis en het langdurige thuiswerken ervoor zorgen dat we het belang van eenvoudige routines herontdekken en die ook daadwerkelijk een plek in onze leefstijl geven.

Helemaal bovenaan mijn lijst met triviale tips en alledaagse adviezen staat het maken van een ommetje (ook nog eens zo’n lekker gewoon, oer-Hollands woord). Veel mensen hebben het advies van de Hersenstichting en Erik Scherder opgevolgd om dagelijks even naar buiten te gaan en een wandelingetje te maken. Volgens het Vakblad Fondsenwerving laten meer dan een miljoen Nederlanders zich daarbij helpen door de Ommetje-app waar de Hersenstichting – knap staaltje prefrontaal vooruitdenken – al vanaf 2018 aan werkte.

Wat staat er verder op de lijst? Welke open deuren hebben zich het afgelopen jaar nog meer aan ons geopenbaard? Vaak genoemd worden...

– Mail minder, bel meer. Bijvoorbeeld om even informeel contact te hebben met een collega, vriend of familielid.

– Plan je lunch en je andere pauzes. Zet ze in de agenda, en hou je eraan.

Soms komen ook tips voorbij die tegelijk doodgewoon en origineel zijn. Ik hoorde van iemand dat hij zijn wasmachine gebruikt als instrument voor timemanagement. Dat werkt als volgt: je stelt jezelf als doel om voor het wasprogramma afloopt een aantal taken van je lijstje af te werken. En wat zo mooi is: na overladen van de was in de droger kun je deze ingenieuze procedure herhalen.

Het uitwisselen en toepassen van dit soort adviezen heeft iets gemoedelijks. Lekker samen knus en kneuterig knutselen aan de ideale, alledaagse thuiswerkdag. Maar als gedrags-fanaat zie ik er ook nog iets anders in.

Ik heb het op deze plek vaker betoogd: om iets te kunnen veranderen in ons gedrag moeten meerdere factoren meewerken.

– Je capaciteiten maken het mogelijk het gedrag uit te voeren.

– Je moet er voldoende voor gemotiveerd zijn.

– Je omgeving moet je in staat stellen het te doen.

Dat betekent dat je, wanneer je grote veranderingen in je leven wilt realiseren, veel moet kunnen, zeer gemotiveerd moet zijn en in een omgeving moet verkeren die je niet belemmert.

Maar voor de meesten van ons geldt dat we: over tamelijk gangbare capaciteiten beschikken; een doorsnee motivatie hebben om nieuwe dingen te ondernemen; en in een omgeving verkeren die ook tamelijk gewoon is.

Geen wonder dus dat grootse plannen vaak sneuvelen, maar doodgewone dingen best aardig worden opgepakt – en dus helpen. Want een alledaags plannetje dat je wel uitvoert, heeft oneindig veel meer impact dan een buitengewoon voornemen waar je enkel over denkt of praat.

