De hele dag corona

Ik was voor het eerst in een half jaar bij een van de kappers in het dorp. Ze begon maar meteen over de maatregelen die ze allemaal had moeten nemen. Kartonnen bekertjes voor de koffie, spatschermen en dat ze de stoelen na iedere klant totaal moest ontsmetten. Haar leven was helemaal veranderd!

„Vroeger had je nog weleens een verrassend praatje, nu heb je het alleen nog maar over corona. Het lijkt wel alsof ze in het dorp nergens anders meer over kunnen praten. En dan vraag ik me af: ligt dat aan ons, of is het overal zo?”

Ik keek naar de grond.

Ze herhaalde: „Of is het overal zo? U komt nog weleens ergens, toch?”

Ik zei dat het overal zo was.

In Hilversum, in Arnhem en in Amsterdam.

Zij: „Corona, corona, corona… Echt, ik zou d’r wat voor geven als het één dag niet over corona gaat…”

Ik keek weer naar de grond.

„Jij kijkt natuurlijk naar je eigen haar…”, zei ze. „Nu al meer dan bij je laatste knipbeurt. Hele slierten. Weet je hoe dat komt?”

Ik: „Door corona.”

Zij: „Door corona, inderdaad. Als jij straks weg bent veeg ik het op en dan doe ik het in een plastic zak. Daarna vernietigen we het. We nemen het zekere voor het onzekere… Vroeger veegden we alles op een hoop, maar die tijd…”

„Die komt nooit meer terug”, hoorde ik mezelf zeggen.

Ze verloor zichzelf al knippend in een hele serie onlogische maatregelen van de overheid, ik hoefde alleen nog maar te knikken.

„Waarom mag ik niet naar een boekwinkel, maar wel naar het Kruidvat? Raar toch?”

„Waarom mag ik niet naar Malta, maar wel naar Texel?”

„Heb jij weleens een zelftest geprobeerd? Ja? En hoe ver steek jij die staaf dan in je neus?”

Ze kwam bij mijn bakkebaarden.

Sinds corona een probleemgebied.

„Dat gaat dus niet met mondkap om. Ik heb met de tondeuse al bij twee mannen de touwtjes doorgesneden. Wel of niet doen?”

Ik koos voor ‘wel’.

Toen het klaar was, deed ik de mondkap weer om.

Ze bleef maar herhalen dat het waanzin was.

Daarna: „En nou hebben we het toch weer over corona. Je wilt het niet, maar het gebeurt toch. Ik sprak laatst de slager. Gewoon een praatje op straat, net als vroeger. ‘Heb jij het tegenwoordig ook zo vaak over corona?’, vroeg ik. Hadden we het er toch nog over.”

Na het afrekenen zei ze: „Volgende keer hebben we het niet meer over corona, goed?”

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.