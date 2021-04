De geliefde gaskachel is uitgefaseerd

Amsterdam gaat van het gas af, maar toch besloot de woningcorporatie die een werkruimte aan de AW-redactie verhuurt op de valreep nog een hr-ketel te installeren. Het gaskacheltje dat het lab jarenlang warm hield werd in dwingende correspondentie opeens een ‘open verbrandingstoestel’ genoemd. Zulke toestellen konden koolmonoxide gaan produceren en daarom had de regering besloten ze uit te faseren. In overleg met de gemeente ging de corporatie de toestellen projectmatig verwijderen.

De chef AW besloot de brief te negeren want hij was erg gehecht aan het kacheltje. Weliswaar had de tand des tijds flink geknaagd aan het thermokoppel dat de veiligheidsklep moest openhouden maar door de waakvlam wat op te schroeven was er toch altijd vuur geweest. Op het kacheltje kon je de koffie warm houden en ook kastanjes poffen.

De corporatie gaf niet op. Zij liet weten dat het hier om eigen bestwil ging en dat volharden in weigerachtigheid aanzienlijke kosten met zich mee zou brengen. Ook de rechter stond immers achter de corporatie. Huurders moeten gehengen en gedogen dat verhuurders hun woningen aanpassen aan de eisen van de tijd, had de rechter in 2017 uitgesproken. De rechter vond het koolmonoxide ook griezelig en leek bovendien gevoelig voor de bewering dat hr-ketels een rendement van 90 procent hebben terwijl gaskachels niet boven 40 à 60 procent uitkomen.

Koolmonoxide-ongevallen

Namens AW is gewezen op het koolmonoxide-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waarin is vastgesteld dat bijna de helft van de koolmonoxide-ongevallen wordt veroorzaakt door cv-installaties, meestal modern en goed onderhouden. Verder is opgevoerd dat het gasverbruik van het AW-lab met zo’n 600 m3 per jaar al zó laag was dat je niet kon verwachten dat een hr-ketel dat nog zou verbeteren.

Op haar beurt negeerde de corporatie deze brief. Een monteur komt de situatie bekijken, schreef ze kalm. En die kwam ook. Met laserapparatuur mat hij het laboratorium op en daarna adviseerde hij twee radiatoren te laten installeren: één op de plaats van de kachel en een ander hoog boven de werktafel. Hij deed nog een plas en vertrok.

De stilte die volgde duurde bijna een jaar. De ratio had gezegevierd, leek het, maar toen kwamen er opnieuw brieven, weer met verwijzing naar rechterlijke uitspraken. Langer weigeren zette de huurovereenkomst onder druk. Opnieuw is van AW-wege technisch verweer geleverd en deze maal, het moet gezegd, ging de corporatie er wél diepgaand op in. Onder meer weerlegde zij het argument dat de gasbesparing die de hr-ketel zou opleveren teniet werd gedaan door het hoge elektriciteitsverbruik van de waterpomp. De AW-schatting was dat dat 150 kWh per jaar zou zijn. Het is eerder 30 kWh liet de corporatie zien. De pomp draait niet continu.

Een roomblanke radiator

In augustus 2019 is het gaskacheltje afgevoerd. Als chemisch afval, wel te verstaan, want er zat een asbest pakking in. Hij is vervangen door een roomblanke radiator die zijn warmte krijgt van een industriële installatie in de keuken, ruim 12 meter verderop. Je kunt er elke dag je hoofd tegen stoten.

Er zijn nu twee stookseizoenen achter de rug en het is tijd voor de vraag hoeveel aardgas er inmiddels is bespaard. Het antwoord is: niets. Toen de sinds 2014 genoteerde meterstanden grafisch tegen de tijd werden uitgezet toonde zich een nagenoeg perfecte rechte lijn zonder enige ombuiging of afvlakking. Het gemiddeld verbruik over de periode is 560 m3 per jaar, met zo’n 10 procent jaarlijkse variatie.

Hoe kan dit? Aannemelijk is dat aanzienlijke verliezen optreden in de leidingen. Per slot raakt de keuken, waar geen radiator is, steeds flink opgewarmd, al kan dat ook liggen aan de brede pijp die het warme rookgas afvoert. Het rookgas is zeker warmer dan 55 graden want de pijp is vaak nauwelijks beet te pakken. 55 graden is wat een hand nog net verdraagt.

Een zwaardere handicap

Wie zelf het leidingverlies wil meten moet zich behelpen met temperatuurmetingen aan de buitenzijde van de cv-buizen. Steek je de sensor van een elektronische thermometer onder de isolatie van de leidingen dan kom je nog een heel eind (naar schatting 3 graden te laag) maar een zwaardere handicap is dat de zelfregelende hr-installatie zijn waterpomp voortdurend aan- en uitzet, zelfs tijdens de zware opwarming na een koude nacht. Onbegonnen werk! Er komt nog eens bij dat er maar een miniem verschil is tussen de temperatuur van het water dat de ketel verlaat en van dat daarin terugkeert. Met 70 graden eruit en met 65 terug? Zoiets.

Omdat het kón is voor de aardigheid gemeten hoeveel condenswater de hr-ketel per etmaal produceerde. Benutting van de condensatiewarmte van het verbrande aardgas is immers een van de grote trucs van het hr-systeem. Uitgaande van het methaan- en ethaangehalte van het aardgas valt te berekenen dat per standaard-m3 aardgas ruim 1,3 liter condenswater kan ontstaan. De laatste dagen werd volgens de gasmeter per etmaal steeds ongeveer 2,0 m3 gas verstookt en zou dus per dag ongeveer 2,7 liter water moeten zijn gecondenseerd. Toch werd gemiddeld maar 0,9 liter per etmaal afgetapt. Aanwijzingen te over, zou je zeggen, dat het netto-rendement van de hr-installatie niet 90 procent is.