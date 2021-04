China’s economie groeit explosief

De Chinese economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 18,3 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019, dus voor de coronacrisis, bedraagt de groei 10,3 procent. Dat betekent dat er gemiddeld, in de twee jaar die zijn verstreken, een groei is behaald van zo’n 5 procent.

Dit heeft het Nationaal Bureau voor de Statistiek van China vrijdag bekendgemaakt. Of, in de eigen woorden waarmee het NBS het persbericht begint: „In het eerste kwartaal, geconfronteerd met de test van Covid-19 gedurende winter en lente en de onzekerheden van het externe klimaat, onder het sterke leiderschap van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China (CPC) met Kameraad Xi Jinping in zijn kern, voerden alle regio’s en departementen de besluiten en arrangementen van het Centrale Comité van de CPC en de Staatsraad consciëntieus uit, consolideerden en vergrootten de verworvenheden van de Covid-19 preventie en controle, alsook de economische en sociale ontwikkeling, en pasten macro-economisch beleid toe op een wetenschappelijke en doelgerichte wijze.”

Opmerkelijk

Pas dan beginnen de harde cijfers, al blijft het opmerkelijk dat krap twee weken na afloop van het kwartaal al zo gedetailleerd kan worden bericht over een economie met 1,35 miljard inwoners. Opvallend is de groei van consumentenuitgaven aan goederen, met 33,9 procent. Dat betekent dat de binnenlandse vraag een belangrijke drijfveer is achter de groeispurt. Maar ook het buitenland speelde een rol: de export steeg met 38,7 procent op jaarbasis, terwijl de import met 29,2 groeide. Het overschot op de handelsbalans moet dan ook zijn gegroeid, hoewel het NBS daar geen percentage geeft.

China was de enige belangrijke economie ter wereld die over heel 2020 niet kromp. Het groeicijfer over het eerste kwartaal is het hoogste sinds in 1992 de rapportage van het Chinese bruto binnenlands product begon. In het eerste kwartaal van vorig jaar, toen China nog in een strenge lockdown ging door het coronavirus, was er nog een krimp van 6,8 procent. De huidige opleving moet mede worden gezien in dit licht: de cijfers van nu worden vergeleken met het diepe dal van een jaar eerder.

Hoge verwachtingen

Economen nemen dan ook niet aan dat het huidige groeitempo wordt voortgezet. Maar de verwachtingen zijn hoe dan ook hoog. Het Internationaal Monetair Fonds gaat uit van een economische groei van 8,1 procent over heel 2022. Door persbureau Reuters bevraagde economen van banken en beleggingsinstellingen schatten de groei nog hoger in, op 8,6 procent.

Het NBS zelf toont zich relatief voorzichtig, en wijst op de internationale situatie rond Covid-19, en de onzekerheden en instabiliteit die deze met zich meebrengen. Het NBS verwijst ook naar al langer spelende structurele problemen die moeten worden opgelost. Persbureau Reuters wees in dit verband op financiële risico’s die een oververhitting op de vastgoedmarkt met zich meebrengt. Het NBS hecht bij de oplossing daarbij veel waarde aan de „leiding van Xi Jinpings Gedachten over het Socialisme met Chinese Karakteristieken in een Nieuw Tijdperk”.