Cambuur officieus gepromoveerd na winst op Helmond Sport

SC Cambuur is vrijdag officieus gepromoveerd naar de Eredivisie. Het elftal van trainer Henk de Jong won in eigen huis van Helmond Sport; het werd 4-1. Daarmee is het vrijwel ondenkbaar dat de Friezen niet bij de eerste twee van de Keuken Kampioen Divisie eindigen.

Cambuur staat 15 punten voor op Almere City. Formeel zou de nummer 3 nog wel op gelijke hoogte kunnen komen, maar het doelsaldo van de Friezen is aanmerkelijk beter. Almere City speelt zaterdag bij Go Ahead Eagles. Als de club niet wint, is Cambuur helemaal zeker van promotie.

Cambuur was vorig seizoen afgetekend koploper toen de competitie vanwege de coronapandemie werd stilgelegd. De KNVB besloot vervolgens dat niemand zou promoveren of degraderen, tot onvrede van de club uit Leeuwarden. Cambuur speelde in 2016 voor het laatst in de Eredivisie.

Supporters negeren avondklok

Nadat de officieuze promotie bekend werd trokken duizenden Cambuur-supporters naar het plein bij het stadion om spelers en staf toe te juichen, meldt de NOS. De selectie en de fans hielden daarbij geen anderhalve meter afstand en negeerden de avondklok.

Na een tijd feestgevierd te hebben riep trainer Henk de Jong hen op om toch naar huis te gaan: „Ik moet dit nu zeggen. Jullie moeten nu naar huis. Er komen nog veel meer feestjes aan.”

(ANP/NRC)