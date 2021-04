Britse actrice Helen McCrory uit Peaky Blinders overleden

De Britse actrice Helen McCrory, die vooral bekend is van haar rol in de dramaserie Peaky Blinders, is op 52-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar man Damian Lewis vrijdag bekendgemaakt op Twitter. „Met een gebroken hart moet ik vertellen dat de prachtige en geweldige Helen McCrory thuis in alle rust is overleden na de strijd tegen kanker. Ze was omringd door heel veel liefde, familie en vrienden.”

Lees ook deze recensie van het eerste seizoen van Peaky Blinders: Ranzig bier, smerige straten en oorlogstrauma’s

McCrory was in 1993 voor het eerst op televisie te zien in de televisieserie Full Stretch en deed ook veel theaterwerk. Bij het grote publiek werd ze vooral bekend dankzij haar rol als Polly Gray in de Britse historische dramaserie Peaky Blinders over een criminele bende uit Birmingham kort na de Eerste Wereldoorlog. Verder speelde ze de rol van Cherie Blair in de film The Queen uit 2006, die van Narcissa Malfidus (de moeder van Draco Malfidus) in de laatste drie Harry Potter-films en had ze een bijrol in de James Bond-film Skyfall.

Ze trouwde in 2007 met de Britse acteur Damian Lewis die vooral bekend is van de serie Homeland en kreeg een dochter en een zoon met hem.