Belgische turncoaches schuldig aan psychisch grensoverschrijdend gedrag

Belgische topturncoaches hebben zich schuldig gemaakt aan psychisch grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van turnsters. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van een onafhankelijke onderzoekscommissie naar grensoverschrijdend gedrag in de turnwereld. Ook was turnbond Gymfed op de hoogte van klachten over misdragingen door de coaches, maar is te weinig gedaan om turnsters te helpen.

In het rapport worden harde conclusies getrokken. Zo concluderen de onderzoekers dat turnsters „fysiek, sociaal en emotioneel te hoog onder druk komen te staan”. De gevolgen hiervan zouden „tot op vandaag” voelbaar zijn voor de benadeelde vrouwen. „De prestatiedrang was bepalend en dat ging ten koste van atleten”, stelt voorzitter Bart Meganck van de onderzoekscommissie. De onderzoekers benadrukken dat „de geleden schade van het verleden hersteld moet worden” en herhaling moet worden voorkomen.

Het gaat in het bijzonder om twee topcoaches, Marjorie Heuls en Yves Kieffer. Ondanks de beschuldigingen krijgen zij „een kans op re-integratie” in de turnsport en mogen ze dus aanblijven. Zij zullen ook gewoon meegaan naar de Olympische Spelen later dit jaar. Het onderzoek werd ingesteld in reactie op verklaringen van (oud-)turnsters die afgelopen zomer verklaarden mishandeld en gepest te zijn door hun coaches.

Excuses

Wel hebben Heuls en Kieffer vrijdag na de verschijning van het rapport hun excuses aangeboden aan de getroffen turnsters. Beide coaches zeggen aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de commissie. „We erkennen dat onze aanpak te prestatiegericht was. Daarmee hebben we gymnastes gekwetst”, zeggen ze in een videoboodschap. „Het was niet onze intentie atleten te blesseren of kleineren. We gaan onze aanpak in de toekomst verbeteren, maar beseffen dat het verleden wonden heeft nagelaten.”

In Nederland zijn ook meerdere turncoaches in opspraak geraakt vanwege geestelijke en fysieke mishandeling van jonge turnsters. Daaronder Vincent Wevers, Wolther Kooistra en Nico Zijp, van wie turnbond KNGU vorige week bekendmaakte dat ze niet mee mogen naar de Olympische Spelen als een van hun turnsters zich daarvoor plaatst. Eerder waren Patrick Kiens en Frank Louter al opzij gezet en betuigde Gerrit Beltman spijt voor zijn hardhandige werkwijze.