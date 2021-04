Beelden vrijgegeven van doodschieten 13-jarige jongen door politie VS

Autoriteiten in de Amerikaanse stad Chicago hebben donderdag videobeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een politieagent eind maart een 13-jarige jongen doodschoot bij een nachtelijke achtervolging in een steeg, naar aanleiding van publieke verontwaardiging over het dodelijke geweld. Dat melden internationale persbureaus.

De jongen, Adam Toledo, lijkt zijn handen omhoog te houden, net voordat hij wordt doodgeschoten. De video van het incident dreigt spanningen over politiegeweld en rassenrelaties in de Verenigde Staten verder op te voeren tegen de achtergrond van het proces tegen Derek Chauvin, de agent die wordt beschuldigd van moord op George Floyd. Floyd, een ongewapende zwarte man, kwam in mei vorig jaar in Minneapolis om door politiegeweld.

Op de beelden van de bodycam van de agent in Chicago, die negen minuten duren, is te zien hoe hij uit zijn auto stapt en Toledo achterna rent om ongeveer half drie in de ochtend op 29 maart in Little Village, een Mexicaanse buurt aan de westkant van de stad.

De agent, de 34-jarige Eric Stillman, roept „stop!” wanneer hij hem bijna heeft ingehaald en beveelt hem zijn handen omhoog te doen en een wapen te laten vallen. Vlak nadat de jongen zijn handen omhoog lijkt te steken vuurt Stillman een schot af, waarna Toledo op de grond valt. De agent snelt dan naar hem toe en belt een ambulance.

Het politiebureau van Chicago zei direct na het incident dat Toledo een vuurwapen in zijn hand had. Op de videobeelden is dat niet te zien. Wel werd vlakbij de plaats van het incident een vuurwapen aangetroffen terwijl agenten probeerden Toledo te reanimeren. Op een aparte video van een beveiligingscamera lijkt de tiener een voorwerp door een opening in een hek te gooien terwijl de agent hem nadert.

De schokkende beelden zijn volgens burgemeester Lori Lightfoot van Chicago „ondraaglijk”. Ze riep inwoners van de derde stad van de VS op om kalm te blijven. Winkeliers hebben ramen dichtgetimmerd uit vrees voor ongeregeldheden.

Spanningen in de VS over politiegeweld en rassenrelaties staan op scherp wegens het proces van Chauvin in Minneapolis. In de voorstad Brooklyn Center is het al dagenlang onrustig na de dood van de 20-jarige Daunte Wright. Hij werd zondag doodgeschoten door een agente bij een aanhouding. De agente, Kimberly Potter, is aangeklaagd wegens doodslag.