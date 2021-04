Amsterdamse vrouwen toch niet uitgezet naar Marokko

De zusjes Sofia (24) en Najoua Sabbar (21) mogen in Nederland blijven. Dat heeft hun advocaat Simon van der Wouden vrijdag te horen gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), bevestigt hij vrijdagavond aan NRC. De Amsterdamse vrouwen worden daardoor niet uitgezet naar Marokko.

Waarom de IND het hoger beroep tegen hun verblijfsvergunning heeft ingetrokken, is nog niet bekend. De zussen zelf zijn „totaal hyper” vertelt vriendin Meike Hartelust desgevraagd. „Ze zijn alleen maar aan het giechelen en kunnen geen woord uitbrengen.” Maandag gaan ze langs bij de gemeente Amsterdam voor een officieel document en dinsdag willen ze zich bij de universiteit inschrijven. „Er gaat ineens een wereld van mogelijkheden voor ze open. Dit biedt meer perspectief.”

De zusjes Sabbar zijn zeventien jaar geleden vanuit Marokko naar Nederland verhuisd. Hun moeder heeft nooit een verblijfsvergunning voor ze aangevraagd, waardoor ze in de illegaliteit leefden. Hun aanvraag voor een verblijfsvergunning is twee keer door de IND afgewezen, maar de rechter oordeelde begin dit jaar in hun voordeel. De IND ging daartegen in beroep, waardoor de zussen alsnog uitgezet dreigden te worden.

Verschillende media, onder meer NRC en Het Parool berichtten over de zaak. Daarop is een petitie opgezet, die inmiddels bijna 23.000 keer is ondertekend. Ook de politiek roerde zich: GroenLinks, ChristenUnie, SP en de PvdA stelden vorige week Kamervragen aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD). Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft er bij haar op aangedrongen om de twee zussen niet uit te zetten, meldde persbureau ANP. Volgens haar zijn ze „voorbeeld-Amsterdammers”, die „ook echt bij de stad horen”.

