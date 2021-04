Acht doden bij schietpartij in FedEx-kantoor Indianapolis

Bij een schietpartij in Indianapolis zijn acht mensen omgekomen. De dader, een 19-jarige man, pleegde zelfmoord voordat de politie arriveerde. Volgens persbureau AP had de schutter psychische problemen en was de politie eerder gewaarschuwd vanwege zijn mogelijk gewelddadige plannen.

De schietpartij vond plaats in een FedEx-vestiging, waar de dader zelf tot 2020 had gewerkt. Een groot deel van de slachtoffers waren medewerkers van de pakketbezorger die lunchpauze hielden. Volgens de autoriteiten begon de man na aankomst op de parkeerplaats van de vestiging om zich heen te schieten en ging vervolgens de vestiging binnen, waar hij zeker vier mensen doodschoot voordat hij zichzelf om het leven bracht. In een bericht aan medewerkers van de pakketdienst schrijft de CEO van FedEx dat er sprake is van „een verwoestende dag, en woorden zijn moeilijk om de emoties te beschrijven die we allemaal voelen”.

Volgens autoriteiten zijn er nog geen aanwijzingen voor een motief. Speciaal agenten van de FBI brachten enkele uren na de schietpartij naar buiten dat de dader vorig jaar was ondervraagd door de federale dienst. De man zou in persoonlijke kringen gezegd hebben dat hij suicide by cop zou willen plegen, waarbij een gewelddadige confrontatie met de politie wordt gezocht met de intentie om het leven te komen.

’45 massale schietpartijen in afgelopen maand’

In de Verenigde Staten hebben de afgelopen maanden meerdere schietpartijen plaatsgevonden. Zo werden begin dit jaar, ook in Indianapolis, vijf mensen doodgeschoten. In maart kwamen acht mensen om bij een schietpartij in Atlanta. Bij een schietpartij in een supermarkt in Colorado kwamen in dezelfde maand tien mensen om. Volgens CNN, dat een schietpartij met meer dan drie slachtoffers als massaal definieert, is het de 45ste massale schietpartij sinds 16 maart dit jaar.

President Joe Biden, die middels nieuwe initiatieven probeert het vuurwapengeweld in de VS terug te dringen, heeft opdracht gegeven de vlaggen op het Witte Huis en bij andere overheidsgebouwen halfstok te hangen. Hij noemde massale schietpartijen „een epidemie” die bestreden moet worden.