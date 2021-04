Zelf kiezen voor AstraZeneca kan voorlopig niet

Het wordt voorlopig niet mogelijk voor mensen jonger dan zestig om zelf te kiezen of ze het vaccin van AstraZeneca kunnen krijgen. In een technische briefing met onder meer Jaap van Delden van het RIVM en Bart-Jan Kullberg van de Gezondheidsraad drongen meerdere Tweede Kamerleden daar op aan, maar volgens Van Delden zijn er voorlopig niet genoeg vaccins om dat mogelijk te maken. Het zou bovendien vertragend werken omdat de vaccinatiecampagne er nóg complexer door wordt dan die nu al is.

Sommige mensen onder de zestig zouden nu worden geprikt met het AstraZeneca-vaccin. Het gaat om onder meer ziekenhuismedewerkers en patiënten die in een GGZ-instelling worden behandeld. Die vaccinaties zijn opgeschort vanwege zeldzame bijwerkingen bij het vaccin. Deze groepen zouden nu worden geprikt met het Janssen-vaccin, maar ook dat wordt uitgesteld vanwege een onderzoek naar mogelijke bijwerkingen. Ook andere zestigminners met een medische indicatie zouden met AstraZeneca gevaccineerd kunnen worden bij de huisarts, met vaccins die zij zouden overhouden als alle zestigplussers in hun praktijk al zijn gevaccineerd. Ook dat kan niet doorgaan.

In plaats daarvan worden nu 65-plussers geprikt met vaccins die overblijven. Volgens Van Delden duurt het nog tot mei tot die groep gevaccineerd is en er AstraZeneca overblijft voor andere groepen.

