Wandelen in beschutte paradijzen

Ondanks de naam en de zorg voor het beheer ligt het Amsterdamse Bos voor het overgrote deel in Amstelveen. Zij de lasten, wij de lusten dachten ze in de kleine buurgemeente toen de hoofdstad in de jaren dertig zijn expansieve plannen voor het grootste stadspark van ons land ontvouwde – en daarmee tegelijk Amstelveens toekomstige stadsuitbreiding dwarsboomde. Gelukkig beschikt de buurgemeente hierdoor wel over de meeste vierkante meters stadsgroen van Nederland.

Over deze serie

Nederland kent vele mooie parken en tuinen, van kloostertuin tot schooltuin en van paleistuin tot rosarium. Sinds de coronacrisis worden die drukker bezocht dan ooit. Maar wat zie je als je zo’n park of tuin bezoekt? Wat is de geschiedenis? Wat waren de ideeën achter een bepaalde aanleg? In ‘Parkzicht’ schrijft Wim Pijbes over Nederlandse tuinen en parken. Wim Pijbes is oud-directeur van het Rijksmuseum. Momenteel is hij directeur van de Stichting Droom en Daad, een in 2017 opgericht filantropisch vermogensfonds dat investeert in het cultureel aantrekkelijker maken van Rotterdam.

Ik lees met hoeveel trots de gemeente Amstelveen spreekt over de eigen parken. Niet over het bos van de buurman, maar over de heemparken. En terecht, want de Amstelveense heemparken zijn wereldberoemd en behoren tot de mooiste van het land. Ik was er op een doordeweekse voorjaarsdag en het was er opvallend rustig, werkelijk een zinnelijk genot. Mijn wandeling voerde langs drie aaneengesloten heemparken, waarvan twee beschermde rijksmonumenten, die in aanleg en sfeer verschillen, maar overeenkomen in beplantingskeuze. Alles wat hier groeit is van eigen bodem. Het was Chris P. Broerse, die met maar liefst veertig gemeentelijke dienstjaren met zijn natuurstijl eind jaren dertig hier de aanzet gaf voor een nieuwe parktraditie. De wildeplantenspecialist John Landwehr stond hem terzijde. Zij meenden dat in een park de planten horen daar waar de schepper, en hiermee bedoelde Broerse moeder natuur, ze wilde hebben. Broerse respecteerde de zure arme veengrond als een gegeven en oriënteerde zich op lokaal voorkomende wilde planten.

Thijsse

Een belangrijke inspiratie vormde de bekende natuurpromotor, tevens grondlegger van Natuurmonumenten, Jac P. Thijsse. Het naar hem genoemde Thijsse’s Hof in Bloemendaal opende in 1925 als eerste heemtuin in ons land waar met name de jeugd de natuur „onvergetelijk kon beleven”. Thijsse genoot landelijke faam dankzij diens Verkade-albums over de natuur die tussen 1903 en 1940 verschenen, waarvan sommige oplages haalden van meer dan 100.000. Ook een van de Amstelveense heemparken is vernoemd naar Thijsse. Hier wandel je op een relatief klein oppervlak door verschillende werelden. Schoonheid en educatie gaan hand in hand. In de lyrische welkomsttekst op het bord bij de ingang wordt de bezoeker zelfs voorgehouden dat het heempark ons verloren schoonheidsgevoel teruggeeft. Dat is niets te veel gezegd dacht ik te midden van de bosanemonen, wilde hyacinten, daslook en zelfs enkele vroege vlinders. Op het Jac P. Thijssepark volgt heempark De Braak, genoemd naar een dijkdoorbraak die hier in de zestiende eeuw plaatsvond toen het water van de onstuimige Nieuwe Meer het laaggelegen land overspoelde. De Braak ontstond in 1939 en wordt gekenmerkt door een grote spiegelende waterpartij gevat in een groene omlijsting, expressionistisch in vorm en kleur. De rietvelden en afwisselende stukken open en gesloten bos zien er natuurlijk en spontaan uit maar zijn door mensenhand ontworpen. Grasvelden ontbreken. In beide parken worden de zanderige slingerpaden, sommige met houtsnippers, gemarkeerd door boomstammetjes. Alles ligt er tiptop bij. In de gemeentelijke heemkwekerij spreek ik met twee toegewijde medewerkers. Deze groene kraamkamer en gemeentelijke zaadcollectie levert al zeventig jaar de nieuwe planten. In de geklimatiseerde zaadkast worden zaden gekoesterd voor gebruik in de Amstelveense parken, plantsoenen en tegenwoordig ook wegbermen. Ook laat men zorgzaam tere jonge berkenboompjes wennen aan de slappe veengrond. Broerse kwam hier met het begrip heempark, een aanleg die landschappelijker is dan de heemtuinen die overal in Nederland in de jaren zestig en zeventig populair werden. En mogelijk staan we opnieuw aan de vooravond van een herwaardering van inheemse planten. In de biologische kwekerij de Hessenhof (waarover een volgende keer) werd op mijn vraag wat de trend is, geantwoord dat inheemse planten een groeiende belangstelling genieten. Hopelijk is het dus nog niet te laat voor de duinrus, wilde ridderspoor of teer guichelheil. Het zou mij niet verbazen dat in navolging van de vergeten groenten en de van-boer-naar-bord-beweging ook Nederlandse tuinen straks meer ruimte bieden aan inheemse planten. Daarvan kent ons land ongeveer 1.500 soorten, waarvan een derde met uitsterven bedreigd. De pracht van deze wilde flora is nu al te vinden in de Amstelveense heemparken. Beschutte paradijzen, dagelijks voor iedereen geopend.