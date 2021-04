VS leggen Russen sancties op en zetten tien ambassademedewerkers uit

De Verenigde Staten hebben donderdag vanwege uiteenlopende geschillen met Rusland een pakket economische sancties afgekondigd. De redenen om in te grijpen zijn onder meer bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de Russische activiteiten op de Krim en de cyberactiviteiten die worden uitgevoerd op Amerikaans grondgebied. In de aankondiging wordt ook de vermeende steun van Rusland genoemd aan de Taliban, die in Afghanistan aanvallen uitvoert op Amerikaanse soldaten.

De Amerikaanse president Biden tracht Rusland met economische maatregelen te treffen in haar financiën; zo is het voortaan voor Amerikaanse financiële instellingen verboden om rechtstreeks roebel-leningen of staatsobligaties op te kopen van de Russische Centrale Bank of het ministerie van Financiën. Door de toegang naar deze zogenaamde ‘primaire markt’ af te snijden, wordt het voor Moskou moeilijker om internationaal geld te lenen om de verder oplopende staatsschuld te financieren.

Daarnaast zijn 32 Russische personen en bedrijven gesanctioneerd, die betrokken zouden zijn bij beïnvloeding van de presidentsverkiezingen van 2020. Tien Russen worden uitgezet - sommigen van hen zouden onder diplomatieke bescherming werken voor de Russische inlichtingendiensten. Ook wijst de Amerikaanse regering acht Russische techbedrijven aan die betrokken waren bij een serverhack van IT-bedrijf SolarWinds, waarmee de inbrekers mail-conversaties konden platleggen van Amerikaanse overheidsinstanties. Volgens de Amerikanen zijn de cyberaanvallen uitgevoerd met steun van Russische inlichtingendiensten. President Joe Biden noemde de Russische cyberaanvallen om vrije verkiezingen te ondermijnen een „ongebruikelijke en uitzonderlijke” bedreiging voor de Amerikaanse staatsveiligheid.

Biden kiest in het begin van zijn presidentschap een meer kritische Rusland-strategie dan zijn voorganger Trump, die innige banden onderhield met de Russische president Poetin. In zijn eerste toespraak richting het Kremlin kondigde Biden al aan Rusland ter verantwoording te roepen voor ondermijnende activiteiten.