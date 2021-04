Volledige Cypriotische kabinet krijgt AstraZeneca-vaccin om volk te overtuigen

Het volledige kabinet van Cyprus is donderdag ingeënt met het AstraZeneca-vaccin tegen Covid-19 in een poging het volk te overtuigen van de veiligheid van het middel. Onder meer acht ministers en drie andere hoge ambtenaren ontvingen de injecties in een vaccinatiecentrum in de hoofdstad Nicosia, meldt persbureau Reuters. Op Cyprus werd het gebruik van AstraZeneca medio maart stopgezet, maar kort daarna weer hervat.

„We willen een sterke boodschap afgeven dat de vaccinatie het belangrijkst is, en niet het vaccin zelf”, zei de Cypriotische president Nicos Anastasiades. Hij heeft in januari zelf een injectie met het Pfizer-BioNTech-vaccin gehad. Ook twee andere kabinetsleden zijn op basis van hun leeftijd eerder al ingeënt met een ander vaccin.

In diverse landen is het gebruik van het AstraZeneca-vaccin beperkt tot bepaalde leeftijdsgroepen, waaronder in Nederland, of is het gebruik van de beschikbare doses helemaal opgeschort. Dat gebeurde nadat de Europese toezichthouder op geneesmiddelen (EMA) mogelijke verbanden tussen het vaccin en zeldzame bloedstolsels had bevestigd.

