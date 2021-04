Vijf maanden cel en tbs voor man die dreigde met aanslag op Gay Pride

De 32-jarige Tashin E. is donderdag veroordeeld tot vijf maanden cel en tbs met voorwaarden voor het dreigen met een terroristische aanslag op de Gay Pride in Amsterdam. Ook bedreigde hij Joden en medewerkers van de politie. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam geoordeeld, meldt persbureau ANP.

Het OM had eerder tbs met voorwaarden geëist voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. E. zocht vorig jaar via Twitter naar een kalasjnikov, naar eigen zeggen omdat hij die nodig had om een aanslag op de Gay Pride mee te plegen. Die zou hij hebben willen plegen in naam van Islamitische Staat (IS); vanuit deze beweging zou E. ook getraind zijn. De rechter heeft de 32-jarige Amsterdammer vrijgesproken van het voorbereiden van een terroristische aanslag en het volgen van een terroristische training.

E. heeft tijdens het proces ontkend geradicaliseerd te zijn of IS aan te hangen. Zijn berichten op sociale media waren als dreigementen bedoeld, met het doel te provoceren en uiting te geven aan zijn eigen frustraties. Door deskundigen is vastgesteld dat E. aan een autistische stoornis lijdt. Ook is hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

De Amsterdammer werd vorig jaar augustus opgepakt, nadat de politie meldingen had gekregen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Amerikaanse FBI. Zij zagen dat hij de betreffende berichten op sociale media had geplaatst. Bij huiszoekingen werden spullen in beslag genomen. Op zijn telefoon vond de politie „afbeeldingen en video’s van oorlog, wapens en verschillende video’s met een zeer gewelddadig karakter”, liet het OM eerder weten.