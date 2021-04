Totaal ander werk doen, totdat de reisbranche weer aantrekt

Als fervent skiër en ervaren wintersporttouroperator had Else Schepers al heel wat pistes van dichtbij gezien. Maar toen ze in 2007 voor het eerst in de poedersneeuw van het Canadese Sun Peaks stond, dacht ze: wauw, dit is écht bijzonder. Na drie jaar reizen naar twintig skigebieden begon ze in 2010 een specialistische reisorganisatie voor wintersportreizen naar Canada en Amerika. „Mijn motto is: ik hoef niet de grootste te zijn, maar wél de beste.”

De eerste lockdown viel in het staartje van het wintersportseizoen. Schepers schoot meteen in de regelstand. „Ik had ongeveer honderd passagiers in Canada en Amerika zitten die ik moest repatriëren. Door het tijdsverschil was ik letterlijk dag en nacht aan het mailen, bellen en whatsappen. Maar het is gelukt: iedereen was weer op tijd in Nederland. En ondertussen dacht ik naïef: godzijdank ben ik een wintertouroperator.”

Daarom kwam de echte klap pas in september, toen Schepers besefte dat de winter van 2020-21 óók niet door zou gaan. „Mijn beste vriend belde en vroeg: ‘hee, hoe is het met jou?’ Ik barstte in tranen uit, want het ging even helemaal niet goed.” Die vriend nam haar mee voor een weekje vakantie in Griekenland.

Daar kreeg Schepers een nieuw idee: luchtreiniging op basis van fotokatalyse. Dat is een techniek die een ruimte onder meer op virusdeeltjes van Covid-19 zuivert. „Opeens zat ik tot in de late uurtjes een webshop in elkaar te zetten en sleepte ik klanten binnen. Bijvoorbeeld een hotelketen die het systeem in al zijn restaurants wil gaan gebruiken. Oh, dat gaf me zo enórm veel energie!”

Schepers kan gebruikmaken van de financiële steunregelingen van de overheid, maar desondanks moet ze een behoorlijk gat slaan in haar buffers. Wat het extra moeilijk maakt, is dat een touroperator pas betaald krijgt als de reiziger daadwerkelijk op reis is. „Sommige reizen heb ik ondertussen al drie keer in handen gehad, doordat ik ze telkens weer moest annuleren en verplaatsen. Daardoor heb ik nog steeds geen inkomsten daarvoor ontvangen.”

Ondertussen gaat Schepers ervan uit dat er volgende winter wél weer geskied kan worden. Ze denkt niet dat corona ons reisgedrag blijvend zal veranderen. „Dat hebben we gezien bij eerdere grote gebeurtenissen. Of het nu gaat om het SARS-virus, 9/11 of de aswolk in IJsland: uiteindelijk is binnen een jaar alles weer terug bij het oude.”