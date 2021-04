Sexy zijn heeft zóveel vormen

Tijdens het scrollen door mijn Instagram blijft mijn blik hangen bij een sexy foto. Een slanke vrouw met lang blond haar ligt in een bordeauxrode kanten body tussen de herfstbladeren. Haar lichaam heeft een S-vorm aangenomen, haar ene hand rust losjes op haar heup, de ander nonchalant boven haar hoofd. Zelfbewust en sereen kijkt ze mij, de camera, aan. „Dit plaatje is speciaal voor alle mensen”, heeft de vrouw eronder geschreven, „die me constant vertellen dat sexy foto’s niet meer kunnen sinds ik recent moeder ben geworden.” Aan haar lijf is niet te zien dat ze pas zwanger is geweest.

De foto doet veel met me. Ik voel bewondering – dat ze zich zo bloot durft te geven – maar ook ergernis: moeten vrouwen dan áltijd sexy zijn? Ook als ze net zijn bevallen?

Dat laatste gevoel verbaast me. Toen ik zeven maanden geleden ontdekte dat ik zwanger was, was in de wervelstorm van hormonen en ongeloof een van mijn angsten dat ik zwanger én als moeder niet meer sexy kon of hoefde te zijn. Ik zou mijn lichaamsvorm niet kunnen controleren, ik zou alleen nog maar ‘moeder-onderbroeken’ passen (en willen dragen), hormonen zouden ‘mij’ overnemen – ze zouden ervoor zorgen dat ik in mijn schulp zou kruipen, me zou terugtrekken in mijn gezinsbubbel. Ik was bang dat ik mij de komende jaren een aseksuele zeekoe zou voelen. En misschien was ik nog wel banger dat de wereld mij voortaan zo zou zien.

Waar kwam die angst vandaan? En waarom stond ik niet luidkeels te springen van enthousiasme bij die activistische sexy foto op Instagram?

De zwangere of net bevallen vrouw is eerder vol, krachtig, beperkt en ongrijpbaar

Wie sexy is, wordt aantrekkelijk gevonden door de ander, concluderen filosofen Martha Claeys en Lotte Spreeuwenberg in de aflevering ‘Wat is sexy?’ van de filosofische podcast Kluwen. En wie en wat precies voor aantrekkelijk doorgaat, dat ligt vast in de norm, bepaald door ons allen. Kijken we naar de vrouw, dan is de huidige norm volgens mij over het algemeen: slank (maatje 34/36) maar mét borsten en billen, niet het initiatief nemend en tegelijkertijd gewillig, geen handicaps, mysterieus maar tegelijkertijd niet ongrijpbaar.

De zwangere of net bevallen vrouw voldoet niet aan die eisen. Ze is eerder vol, krachtig, beperkt en ongrijpbaar – door de hormonen schiet haar humeur alle kanten op. Je kunt je wel wat aan die norm onttrekken door een activistisch zelfvertrouwen te kweken (‘ik ben wél mooi, ik ben wél sexy’), maar helemaal kom je er niet onderuit, stellen de filosofen in Kluwen: we blijven sociale dieren. Zo vreemd was, of is, die angst van mij dus niet.

In onze cultuur moet de vrouw bovendien nog steeds vaak kiezen: wil je sexy óf slim zijn? Sexy óf grappig? Sexy óf ambitieus? Sexy óf moeder? Het is kiezen tussen Maria of Maria Magdalena. Het kan niet én én. Met een foetus in mijn buik had ik die keuze onbewust al gemaakt. Sexy zijn behoorde tot het verleden.

Toch kende ik ook vriendinnen die zich tijdens hun zwangerschap wél sexy voelden, vooral tegen het einde. Eentje masturbeerde zich de laatste maand suf. Ze voelde zich dichterbij, of sterker in haar lijf dan ooit tevoren.

Een van mijn favoriete intieme scènes speelt zich af in de babytijd: in de roman Noodweer van Marijke Schermer geeft het vrouwelijke hoofdpersonage de borst aan haar pasgeboren baby, terwijl ze tegelijkertijd haar man aftrekt. Intimiteit, sensualiteit, seksualiteit, liefde en opwinding vloeien naadloos in elkaar over.

En dan was er nog de documentaire -Coco, waarin documentairemaakster Lara Verheijden de hoogzwangere Coco op de voet volgt tijdens de laatste dagen van haar zwangerschap.

Coco toont dat een zwangerschap natúúrlijk te maken heeft met seksualiteit. Een zwangerschap brengt ambiguïteit met zich mee: wél en tegelijkertijd níét zo groot willen worden, het kind wél en níét willen, en ook: je heel erg wél en heel erg níét seksueel voelen. Met je geliefde én met anderen. In de ene scène vervloekt Coco haar vriend en wil ze niks van intimiteit weten, in de volgende scène vraagt ze zich af of een ander nog met haar zou willen kussen.

Van mijn zwangerschapsboeken leer ik dat die ambiguïteit (deels) wordt beïnvloed door een stortvloed aan hormonen. Verschillende gemoedstoestanden wisselen zich daardoor in rap tempo af: vermoeidheid, irritatie, genot, blinde paniek, pijn, vreugde, verdriet, vertrouwen en kalmte. Het ontspannende en kalmerende hormoon progesteron kan de zin in seks remmen, maar er is tegelijkertijd sprake van meer doorbloeding: het bloedvolume neemt met 40 procent toe en de bloedvaten zijn dunner. Tepels, clitoris en vagina zwellen als gevolg daarvan sneller op en zijn dus gevoeliger. Orgasmes zijn makkelijker te bereiken voor de een, maar een ander zit door hormonale veranderingen met een droge vagina en een verdwenen libido opgescheept. Al deze subjectieve ervaringen blijven vrijwel onzichtbaar – je hoort er nauwelijks over buiten de (moderne) zwangerschapsboeken. De zwangere (of recent bevallen) vrouw schepen we gewoon grotendeels af als niet sexy. Toch?

De zwangere vrouw en jonge moeder is inderdaad gedeseksualiseerd in het Westen, beaamt genderwetenschapper en directeur van Atria kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Kaouthar Darmoni. Een moeder (heilig) kan niet óók sexy (seksueel) zijn.

Zelfs de zwangere vrouw is blijkbaar niet heilig: ook zij moet meedoen met de ratrace

Toch is er wel iets veranderd, zegt Darmoni. Sinds 1991, om precies te zijn. Toen poseerde de zwangere actrice Demi Moore bloot op de cover van Vanity Fair. Daarop staat ze in een inmiddels bekende pose: half gedraaid naar de camera, haar ene hand en arm over haar borsten, de ander ondersteunt liefdevol haar bolle buik. Ze kijkt de verte in, alsof we haar spontaan treffen. Toch wordt ze overduidelijk bekeken, ze is een object.

In navolging van Moore poseert inmiddels zowat elke zwangere beroemdheid in dezelfde houding op een cover. We vinden ze allemaal prachtig. En sexy. Maar denk hun buik weg, en deze poserende vrouwen verschillen amper van niet-zwangere vrouwen op de covers. Kwetsbaar in hun naaktheid, grijpbaar voor de buitenwereld, bekwaam in het bekeken worden. De ambiguïteit die bij een zwangerschap komt kijken (krachtig én zwak zijn, spiritueel én aards, sereen én paniekerig) is totaal afwezig. De zwangere vrouw is in de mal van sexy vrouw gepropt.

Darmoni: „De Amerikaanse filosoof Kelly Oliver schreef in 2010 in Motherhood, Sexuality, and Pregnant Embodiment: Twenty-Five Years of Gestation dat de erotisering van zwangere vrouwen is begonnen. De grens lijkt te verdwijnen. Niks is meer veilig voor de oppervlakkige, patriarchale structuren, waarin de vrouw enkel een seksobject is. Niks is veilig voor de pornoficering.”

Zelfs de zwangere vrouw is blijkbaar niet heilig: ook zij moet meedoen met de ratrace. Maar dan wel volgens de bestaande standaarden. Een hormonale driftkikker of een vocht ophoudende vrouw, die is niet sexy. Het is de vraag of we Demi Moore ook sexy hadden gevonden als we haar ongepolijst op straat waren tegengekomen.

En dat je sexy bent, mag of moet zijn, betekent nog niet dat je ook seksueel mag zijn. Zangeres Beyoncé werd prachtig, krachtig en sexy gevonden toen ze met haar tweeling in haar buik poseerde voor een bloementornado. Maar zou ze even krachtig gevonden worden als ze onder de foto beschreef hoe ze seks intenser ervaart sinds ze zwanger is? De zwangere vrouw mag inmiddels misschien sexy zijn, maar seksueel nog niet.

Persoonlijk zou ik een zwangerschap niet eens seksueel noemen, zegt Darmoni. „Een zwangerschap is sensueel.” Alleen kennen we in het Westen weinig sensualiteit, alles moet seksueel worden gemaakt, betoogt zij. Darmoni groeide op in Tunesië, waar ze als jong meisje met alle vrouwen uit haar omgeving danste, zónder een mannelijke blik. Zo ontwikkelde ze al jong een gevoel voor sensualiteit. Dat gevoel gaat over „welzijn en het plezier van het hebben van een lichaam”, zegt ze. „Sensualiteit is gekoppeld aan levenskracht en in veel culturen ook aan het moederschap, maar hier niet. In Nederland is een zwangerschap gedoe en geregel, wat het magische en het sensuele onderdrukt.”

Volgens Darmoni is het heel jammer dat nu ook de zwangere vrouw wordt geseksualiseerd in het Westen. Zwangerschap was, en is, een kans om zelfliefde te creëren, omdat in deze tijd (buiten de gestileerde coverfoto’s om) de geseksualiseerde blik juist wegvalt. Dus als deze periode óók weer om sexy zijn draait, verdwijnt de kans om de unieke lichamelijke ervaringen van het zwanger zijn en de postnatale tijd te ervaren. Voor de partner is een zwangerschap net zo goed een ultieme kans om hun sensualiteit te ontwikkelen, zegt Darmoni. Omdat zij niet constant seksueel hoeven te (of kunnen) presteren, ontdekken ook zij het verschil tussen seks en sensualiteit.

Inmiddels is mijn angst werkelijkheid geworden: met zeven maanden is mijn zin in seks soms nog hevig aanwezig, maar ook vaak naar de achtergrond verdwenen. Ik heb meer zin in een beetje loom tegen elkaar aan liggen, half vrijen, naar buiten kijken, verheugd de lente zien ontstaan, elkaar overal kussen, strelen, zeggen hoe mooi we elkaar vinden, hoe trots we zijn op elkaar, we vrijen met z’n drieën. Die verandering voelt soms spannend. De zin in (penetratie)seks en het flirten met anderen was (en is) een deel van mijn identiteit, blijkt nu. Het liet me voelen dat ik sexy was – dat ik er mocht zijn als vrouw.

Maar er komt iets anders voor in de plaats: de sensualiteit waar Darmoni over spreekt. Als ik een douche neem, zorgt de warme straal direct voor een zinderend gevoel door mijn lijf. Als ik alleen in de woonkamer dans, houd ik intens van mijn lichaam. Sta ik voor de spiegel, dan verbaas ik me over dit steeds groter wordende lijf. Ik voel de hele dag een kindje als een vis in mijn buik bewegen. Het geeft me een verliefd gevoel. En uit die nieuwe vormen van intimiteit ontstaat een ingang naar een oprechtere vorm van seksualiteit – minder bedachte seks.

Vóór de zwangerschap voelde ik mij seksueel doordat ik sexy was (een bevestiging van de buitenwereld), nu voel ik me sexy omdat ik me sensueel voel.

Ik voelde me natuurlijk ook bedreigd door de foto op Instagram. De vrouw was slanker (en blonder) dan ik. Ze durfde in een kanten body op Instagram. Ze was écht sexy, en dat met een jong kindje. Tegelijkertijd snap ik mijn irritatie van toen nu beter: het beeld bevestigde voor mij dat er maar één soort sexy mogelijk is. Sexy door te voldoen aan de traditionele norm. Hoewel ik natuurlijk niks weet van hoe seksueel of sensueel zij zich voelde tijdens het maken van de foto. Mijn eigen oordeel leert ook dat een vrouw het eigenlijk nooit goed doet: ze mag niet te sexy zijn én niet ‘onaantrekkelijk’.

Ik hoop dat we meer vormen van sexyness gaan ontwikkelen. Haar foto’s zijn een eerste stap in het proces van de zwangere vrouw en moeder sexy en seksueel te laten zijn: ze haalt hen uit de onzichtbaarheid. Het komt natuurlijk ook door dat verdomde Instagram, waarop sexyness constant op dezelfde manier wordt herhaald: in statisch beeld. We zijn veel minder gewend geraakt om geur, kleur of beweging sexy te vinden, zeggen de filosofen in de podcastaflevering van Kluwen.

Laatst vond ik op Instagram een kersverse moeder die dat gegeven ontregelt. Ontregelt, omdat ze voornamelijk filmpjes maakt. In een weinig verhullend pakje van touwen en met hoge hakken aan draait, kolkt en vibreert haar lichaam over de grond. Ze danst met de camera, is zowel sensueel, seksueel als sexy. Ik kijk naar haar, oordeel, maar krijg ook zin om zelf te bewegen. „Sensuele moeders”, staat eronder, „neem elke dag de ruimte om jezelf sexy te voelen.”