RET verliest 11,4 miljoen euro en helft van passagiers

Bijna de helft minder reizigers en een verlies van 11,4 miljoen euro. Het Rotterdamse openbaar-vervoerbedrijf RET heeft vorig jaar veel last gehad van de coronacrisis, blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf donderdag publiceerde.

De RET zag de opbrengsten dalen naar 470 miljoen euro (2019: 488 miljoen). Het verlies staat in schril contrast met de winst over ‘topjaar’ 2019 van 5,8 miljoen. De RET telde 95 miljoen passagiers: 46 procent minder dan in 2019. Zij legden in totaal 503 miljoen kilometers af (-45 procent).

„We hebben na jaren van groei in 2020 een ongekende dip doorgemaakt”, zegt directeur Maurice Unck. „Ik kan me de onwerkelijke stilte op Rotterdam Centraal van maart nog zo voor de geest halen. Tegelijkertijd bleven we als vitale sector klaarstaan voor mensen die op ons zijn aangewezen. Inmiddels zal er, met de toenemende vaccinatiegraad, steeds meer mogelijk zijn en zullen de reizigersaantallen weer groeien.” Unck verwacht „binnen enkele jaren” weer op de aantallen van voorheen te zitten.

Hoge rijksbijdrage

De RET kreeg 71,2 miljoen euro noodsteun in 2020, de beschikbaarheidsvergoeding. De overheid zorgt dat het ov als vitale sector kan blijven rijden. Zonder de rijksbijdrage zou de RET veel meer verlies hebben geleden, zegt Unck, en had hij niet kunnen investeren in deelmobiliteit, elektrische bussen en nieuwe betaalvormen.

„Nog zo’n verlies kunnen we niet opvangen met de reserves. Dit jaar moeten we quitte spelen. Daarom hebben we met onze opdrachtgever, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, afspraken gemaakt over bezuinigingen.” De RET schrapt in de dienstregeling en gaat een kwart minder uitgeven aan sociale veiligheid, zoals controleurs in trams en metro’s. Wordt het ov in Rotterdam dan onveiliger? „Als het niet verantwoord was, hadden we het niet gedaan. Maar we moeten de situatie wel heel goed in de gaten blijven houden.”

Het Rijk heeft de beschikbaarheidsvergoeding onlangs verlengd. Vorige week vrijdag werd bekend dat het ov (NS, regio- en stadsvervoerders) ook in het laatste kwartaal van 2021 subsidie krijgen. Het kabinet betaalt nog eens 370 miljoen. Dat brengt de totale vergoeding voor 2021 op 1,5 miljard, net als voor 2020. Unck: „Het stelt mij gerust te zien dat het kabinet met ons het afbraakscenario wil afwenden.”

Het Rijk vergoedt niet alle kosten die ov-bedrijven maken. Zij moeten zelf 5 tot 7 procent bijdragen. En dat valt niet mee als reizigers gedwongen thuis werken. Vakbond FNV meldde deze week dat men zich zorgen maakt om de afschaling bij ov-bedrijven nu de coronasteun van de overheid niet is verhoogd tot de totale kosten. „Zolang de steun niet 100 procent is, kunnen de bedrijven niets anders dan afschalen”, aldus de bond. „Dat is niet goed voor de reiziger en de werkgelegenheid.” Als je lijnen schrapt, komen die niet snel meer terug, stelt de bond.