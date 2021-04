Raad van State: bescherm burger tegen politieke grillen

Vertrouwen, het thema van het donderdag verschenen jaarverslag van de Raad van State, kon haast niet actueler. Voor een deel is dat keepersgeluk, lacht woordvoerder Pieter-Bas Beekman. „Toen wij half november gingen nadenken over ons jaarverslag konden wij onmogelijk vermoeden dat het woord ‘vertrouwen’ op ieders lippen zou liggen in het Binnenhof.”

Ook dit jaar bevat het jaarverslag van Nederlands oudste bestuursorgaan (de Raad van State dateert van 1531) een ‘inleidende beschouwing’ over de stand van de Nederlandse rechtsstaat. In 2020, zo analyseert de Raad, is het vertrouwen tussen burger en de overheid op de proef gesteld – en daarmee doelt de Raad niet op het haperende geheugen van demissionair premier Mark Rutte (VVD). De wereldwijde coronapandemie leidde tot een groot aantal overheidsmaatregelen die diep ingrepen op de vrijheden van burgers: van het sluiten van de winkels en horeca tot het instellen van een avondklok. De Toeslagenaffaire liet de andere kant van de medaille zien: een overheid die ouders wantrouwend tegemoettrad, en daardoor, zo stelt het jaarverslag, „niet de bescherming bood die de sociale rechtsstaat burgers belooft”.

Negatieve rol

Daarbij speelde de Raad van State zelf ook een negatieve rol. Een parlementaire ondervragingscommissie onder leiding van oud-Kamerlid Chris van Dam (CDA) constateerde in december dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in procedures tussen de Belastingdienst en gedupeerde ouders de burger in de kou heeft laten staan. De bestuursrechtspraak heeft een „wezenlijke bijdrage geleverd”, zo constateerde de commissie, aan de „spijkerharde uitvoering van de regelgeving in de kinderopvangtoeslag”.

Die kritiek is „hard aangekomen”, zo schrijft de Raad van State in zijn jaarverslag. In januari kondigde Bart Jan van Ettekoven, het hoofd van de Afdeling bestuursrechtspraak, in een interview met dagblad Trouw een zelfonderzoek aan. In dit ‘programma van reflectie’ wil de Raad niet alleen kijken hoe is gehandeld in zaken rond de kinderopvangtoeslag, maar ook op andere rechtsgebieden waarbij burgers in de knel kunnen komen – zoals het vreemdelingenrecht. Deze week nog gaven Nederlandse vreemdelingenadvocaten een zwartboek uit met zestig schrijnende gevallen: niet-Nederlanders die vanwege soms minuscule procedurefouten het verblijf in Nederland is ontzegd.

De resultaten van het ‘programma van reflectie’, dat wordt begeleid door een externe commissie onder leiding van de rector van de Universiteit Utrecht Henk Kummeling, worden na de zomer verwacht. In haar jaarverslag doet de Raad van State al een voorzet: de kwaliteit van de wetten die worden aangenomen door het parlement moet beter. De Toeslagenaffaire werd in belangrijke mate veroorzaakt door de politieke wens keihard op te treden tegen fraudeurs. Daarbij was onvoldoende aandacht voor de vraag of de strenge regels in de praktijk op een rechtvaardige manier konden worden gehandhaafd. „Onduidelijke, rigide en snel veranderende wetgeving kan leiden tot problemen in de uitvoeringspraktijk”, schrijft de Raad van State. „Harde wetgeving en harde uitvoering kunnen niet zomaar door de bestuursrechter worden rechtgezet.”

Dichtgetimmerd regeerakkoord

Volgens de Raad van State moet de manier waarop in Nederland wetten worden gemaakt „dringend” worden geëvalueerd. Daarbij ligt de bal niet alleen bij de Eerste en Tweede Kamer, maar juist ook bij het kabinet. De Raad van State hamert al langer op de negatieve effecten van een dichtgetimmerd regeerakkoord, waarbij de afspraken tussen de coalitiepartners „één op één in wetgeving gestold moeten worden”. Een akkoord op hoofdlijnen en een meer dualistische verhouding tussen regering en parlement kunnen leiden tot een betere evaluatie vooraf en dus betere wetten. Dat kan wellicht ook voorkomen dat de politiek na meer dan tien jaar „doorgeslagen strenge wetgeving” te veel overhelt naar de andere kant. „Een slingerbeweging” noemt vicevoorzitter Thom de Graaf het in het jaarverslag, die ertoe kan leiden dat nieuwe wetten zo veel uitzonderingen bevatten dat ze onmogelijk kunnen worden uitgevoerd. Dergelijke „voortdurende slingerbewegingen” moeten voortaan worden voorkomen, schrijft de Raad van State.