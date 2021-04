Poolse regering ontdoet zich van kritische ombudsman

De Poolse regering heeft zich ontdaan van de onafhankelijke ombudsman. Adam Bodnar, een van de voornaamste voorvechters van het behoud van de Poolse rechtsstaat, werd donderdag door het Constitutioneel Hof uit zijn functie gezet. Of het instituut van de Burgerrechtencommissaris, een bureau met driehonderd medewerkers dat de autoriteit heeft om rechtszaken aan te spannen, kan voortbestaan is onzeker.

Zowel in Polen als daarbuiten spreken politici en instanties hun zorg uit over het ontslag van Bodnar. Dunja Mijatovic, Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa, twitterde: „De uitspraak van het Constitutioneel Hof creëert een zorgwekkende kloof in het functioneren van de Ombudsman en de bescherming van mensenrechten in Polen.”

De termijn van Bodnar liep in het najaar van 2020 af, maar omdat de Sejm, het lagerhuis, en de oppositionele Senaat het niet eens konden worden over zijn opvolging, was hij demissionair aangebleven. Om alsnog van deze luis in hun pels af te komen, liet de conservatief-nationalistische PiS-regering het Constitutioneel Hof over hem beslissen. Dit Hof is sinds PiS in 2015 aan de macht kwam gevuld met politieke loyalisten die niet allemaal op legale wijze benoemd zijn. De rechters oordeelden dat de verlenging van Bodnars termijn niet in lijn met de grondwet zou zijn.

De jurist Bodnar (44) zette zich onder meer in voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de rechten van lhbti’ers en de persvrijheid. Deze week nog werd in door hem aangespannen zaak de koop van bijna alle lokale kranten door het staatsoliebedrijf Orlen stilgelegd.

In een interview in NRC in oktober zei Bodnar dat hij Polen gedurende het bewind van PiS had zien veranderen van een jonge maar gezonde democratie tot „competitive authoritarianism” heet. Een hybride staatsvorm waarin onafhankelijke instituties in theorie nog bestaan, maar in praktijk zijn uitgehold om het overwicht van de zittende macht over elke vorm van oppositie te garanderen: politieke tegenstanders, rechters, journalisten, ngo’s en minderheden. „Wat hier de afgelopen jaren gebeurd is, ging mijn fantasie als jurist te boven.” Hijzelf had, zei hij, „de afbraak van rechtsstaat hooguit wat kunnen vertragen”.