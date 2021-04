Pompoen op je balkon? Kan prima

Je hoeft geen enorme lap grond te hebben om voedsel te verbouwen. Sterker nog, je hebt niet eens een tuin nodig. Ook op een balkon, een klein binnenplaatsje of waar je ook maar een paar potten en bakken kwijt kunt, oogst je iets lekkers. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar met deze moestuinplanten – zaadjes zijn online te koop – groeit er vanaf dit voorjaar tot de late herfst iets te eten op je balkon.

Foto Getty Images

Pompoenen

Er zijn honderden soorten pompoenen, en de meeste mensen denken daarbij aan enorme planten, voor nog grotere tuinen. Maar er zijn ook kleine pompoenen te kweken. En wat veel mensen niet weten, is dat ze graag ‘klimmen’. Zo tuinier je verticaal en gebruik je de ruimte optimaal. Kies bijvoorbeeld voor het pompoentje ‘Jack Be Little’, of ‘Sweet Dumpling’, dat je zo door de balustrade van jouw balkon heen laat groeien. Hier en daar geholpen met wat touwtjes klimmen ze precies waar je eventueel wat extra privacy voor de buren kunt gebruiken. Een pompoentje dat nog minder ruimte in beslag neemt, is ‘Gold Nugget’. Hij groeit als een struikje dat niet rankt, maar zijn vruchten draagt vlak aan de plant.

Je zaait al deze kleine pompoenen al vanaf nu. Eerst in potjes binnen, in een potgrond of compost, en laat ze lekker groeien op een zonnige vensterbank. Per potje één zaadje, dat je bedekt met net zoveel aarde als het zaadje groot is. De potjes die je misschien nog over hebt van toen je planten kocht, van zo’n 9 centimeter doorsnede, zijn hiervoor perfect geschikt. Half mei zet je de pompoenplantjes buiten op een plek waar ze veel zon krijgen – in een grote pot, bak, kist, of wat je dan ook voorhanden hebt.

Foto Getty Images

Aardperen

Aardperen hebben een heerlijke smaak, die doet denken aan artisjok. Ze zijn familie van de zonnebloem, en dat zie je aan de mooie, tot wel twee meter hoge planten, die in het najaar gele bloemen hebben. ‘Begrensd’ groeien ze ook goed, en om die reden zijn ze perfect voor op het balkon. Plant ze in potgrond, in een stevige, tot aan de rand gevulde grote plastic zak met wat gaten onderin bijvoorbeeld, zodat overtollig water weg kan. Vind je dat plastic maar lelijk, wikkel er dan jute zakken omheen. Die zijn verkrijgbaar in de kringloopwinkel. Zo ziet jouw moestuin er meteen mooi uit.

In het vroege voorjaar, tot ongeveer maart, plant je de knollen. Als je nu nog wilt beginnen, is het beter om een aardpeerplantje te kopen en die te gebruiken, omdat de knollen in april al gaan uitlopen. Eén plantje in een oude boodschappentas, of twee à drie in een oude vuilniszak, is perfect. Ze kunnen met een paar uur zon per dag al goed groeien, en vinden de hele dag in de zon ook prima, zolang ze niet uitdrogen. Wroet gerust met je vingers in de grond. Is het droog, ook onder de eerste paar centimeter, geef dan water. Graaf de knollen op tussen ongeveer november en begin maart. Wil je volgend jaar weer aardperen kweken, stop dan een paar knollen terug in verse potgrond.

Foto Getty Images

Oost-Indische kers

Als je weinig ruimte hebt, is een plant waarvan alles eetbaar is ideaal. Zelfs al kun je maar één plant kwijt, hiervan eet je altijd wel iets. Oost-Indische kers geeft prachtige bloemen die een licht pittige smaak hebben, mooie ronde bladeren die een beetje zoals radijsjes proeven én jonge, groene zaden die zijn in te maken en te eten als kappertjes. Bloeien doet hij vanaf het late voorjaar tot de eerste vorst, die hij niet overleeft. Maar vaak strooit hij zoveel zaadjes rond dat je hem volgend jaar weer gratis terugkrijgt. Je kunt de zaden nu, tegelijk met de pompoenen, binnen op de vensterbank zaaien. Gebruik bijvoorbeeld oude wc-rolletjes gevuld met potgrond, en plant ze met rol en al buiten vanaf half mei.

Foto Getty Images

Aardbeien

Hangmanden, kistjes, doorgezaagde regenpijpen: aardbeien doen niet moeilijk over waarin ze groeien. Het enige dat ze willen is goede potgrond, niet uitdrogen en af en toe een zonnetje, zodat ze lekker zoet kunnen worden. Bij mij groeien ze net buiten het bereik van mijn kippen op planken die aan de schutting zitten, het is een ware Tantaluskwelling voor ze. Kies niet voor planten die de grootste aardbeien geven, maar ga voor smaak. Met een soort als ‘Mara des Bois’, nauw verwant aan de bosaardbei, pluk je veel kleine, maar heerlijk zoete vruchtjes.

Als je nu plantjes in de grond zet, oogst je dit jaar al je eerste aardbeien. In het tweede en derde jaar pluk je er de meeste aardbeien van. Je hoeft geen nieuwe planten te kopen wanneer deze ouder worden: aardbeien maken zelf lange uitlopers, waaraan nieuwe planten zitten. Zet deze met een paperclip vast in een pot met potgrond en knip deze los van de moederplant wanneer ze geworteld zijn. Dat controleer je door voorzichtig even te trekken. Zo heb je een constante stroom aan planten, én aardbeien.

Foto Getty Images

Radijsjes

Radijsjes kunnen overal in gezaaid worden. Ze hebben weinig ruimte nodig en groeien snel, zelfs in de schaduw. Je zaait ze ongeveer twee centimeter uit elkaar, direct buiten, in tegenstelling tot de vensterbankgroeiers van eerder. Als je ze nu zaait, eet je ze al na een maand tot zes weken. Zaai niet één keer, maar om de paar weken, zodat je steeds kunt blijven oogsten. Bedek ze licht met potgrond, niet veel dikker dan de zaden zelf, druk zachtjes aan en geef water. Wanneer de radijsjes een paar centimeter groot zijn, hebben ze de lekkerste smaak. Je ziet aan de bovenkant van de grond dan een mooi knolletje naar boven steken. Direct uit de grond, gedipt in hummus, zijn ze het lekkerst.