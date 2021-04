Politieagente die zwarte man doodschoot in Minnesota aangeklaagd

De politieagente die zondag een 20-jarige ongewapende zwarte man doodschoot in de Amerikaanse staat Minnesota is woensdag aangeklaagd voor doodslag, meldt persbureau AP. Vanwege de dood van Daunte Wright worden al dagenlang protesten georganiseerd.

Het incident vond plaats in Brooklyn Center, een plaatsje bij Minneapolis. Agente Kim Potter hield Wright staande vanwege verlopen autopapieren. Toen hij zich tegen zijn aanhouding verzette, schoot de agente hem dood. Dinsdag namen Potter en haar korpschef al ontslag bij de politie. Als zij schuldig wordt bevonden, kan ze tot tien jaar cel krijgen.

Per ongeluk

Volgens Potters korpschef Tim Gannon is er sprake van een misverstand. De agente wilde eigenlijk haar taser pakken, maar greep per ongeluk naar haar dienstpistool. Familieleden van Wright zeggen net als veel demonstranten niets van deze verklaring te geloven. Het is volgens hen ook symbolisch voor etnische profilering en racistische vooroordelen bij de politie, waarbij een persoon die wordt ondervraagd vanwege een autoregistratie uiteindelijk wordt doodgeschoten.

Het incident vond plaats terwijl elders in Minnesota de zaak dient tegen Derek Chauvin, de voormalige politieagent die wordt aangeklaagd voor de dood van George Floyd vorig jaar. Diens overlijden leidde in 2020 tot een nieuwe grote golf van ‘Black Lives Matter’ protesten in de VS en veel andere landen, waaronder ook Nederland. Chauvin drukte ruim negen minuten met zijn knie op de nek van Floyd, die toen stierf. De oud-agent beweert dat de arrestant is omgekomen door drugsgebruik.