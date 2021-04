OV-bedrijf RET in rode cijfers door coronacrisis

Bijna de helft minder reizigers en een verlies van 11,4 miljoen euro. Het Rotterdamse openbaarvervoerbedrijf RET heeft vorig jaar veel last gehad van de coronacrisis, de lockdowns en de reisbeperkingen. De RET heeft donderdag jaarcijfers bekendgemaakt.

Het Rotterdamse ov-bedrijf zag de opbrengsten dalen naar 470 miljoen euro (2019: 488 miljoen euro). Het verlies van 11,4 miljoen euro staat in schril contrast met de winst over ‘topjaar’ 2019 van 5,8 miljoen. De RET telde 95 miljoen ‘instappers’, 46 procent minder passagiers dan in 2019. De reizigers legden gezamenlijk 503 miljoen kilometers af (- 45 procent).

„We hebben na jaren van recordgroei in 2020 een ongekende dip doorgemaakt”, aldus directeur Maurice Unck. „Tegelijkertijd bleven we als vitale sector klaarstaan voor mensen die op ons zijn aangewezen. Inmiddels is er licht aan het einde van de tunnel. Met de toenemende vaccinatiegraad zal er steeds meer mogelijk zijn en zullen de reizigersaantallen weer groeien.” Unck verwacht „binnen enkele jaren” weer op de aantallen van voorheen te zitten, om vervolgens door te groeien.

Vitale sector

De RET kreeg in 2020 van het Rijk 71,2 miljoen euro noodsteun. Dat wordt de ‘beschikbaarheidsvergoeding’ genoemd. De overheid zorgt dat het openbaar vervoer als vitale sector kan blijven rijden.

Na lang onderhandelen is de vergoedingsperiode onlangs verlengd. Vorige week vrijdag maakte het kabinet bekend dat het openbaar vervoer (NS, regionale vervoerders en stadsvervoerders RET, GVB en HTM) ook in het laatste kwartaal van 2021 betaald krijgt voor deze beschikbaarheid. Het kabinet trekt daarvoor nog eens 370 miljoen euro uit. Dat brengt de totale beschikbaarheidsvergoeding voor 2021 op 1,5 miljard euro, evenveel als vorig jaar. RET-directeur Unck: „Het stelt mij gerust te zien dat het kabinet met ons het afbraakscenario wil afwenden.”

De beschikbaarheidsvergoeding vergoedt niet alle kosten die ov-bedrijven maken. Zij moeten zelf 5 tot 7 procent van hun kosten dragen. En dat valt niet mee als veel reizigers gedwongen thuis werken of studeren. Het risico bestaat nog steeds dat dienstregelingen worden ingekrompen, lijnen geschrapt en medewerkers ontslagen.

Vakbond FNV meldde woensdag zich zorgen te maken om de ‘afschaling’ bij ov-bedrijven omdat de coronasteun van de overheid niet de volledige kosten dekt. „Zolang de steun niet 100 procent is, kunnen de bedrijven niets anders dan afschalen”, meldt de vakbond. „Dat is niet goed voor de reiziger en niet voed voor de werkgelegenheid.” Als je lijnen schrapt, komen die niet zo snel meer terug, stelt de bond.

Het Amsterdamse ov-bedrijf GVB en het Haagse HTM komen over enkele weken met jaarcijfers.