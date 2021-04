Oudste kinderen Ruinerwold-drama spannen civiele procedure aan tegen vader

De vier oudste kinderen die jarenlang in een boerderij in Ruinerwold vastzaten, spannen een civiele rechtszaak aan tegen hun vader Gerrit Jan van D.. Dat heeft hun advocaat Corinne Jeekel woensdagavond laten weten in de talkshow Op1. Van D. wordt beschuldigd van vrijheidsberoving van zijn negen kinderen en van het seksueel misbruiken van de twee oudsten.

De civiele rechtszaak is een nieuwe poging van de kinderen om gerechtigheid te halen, nadat de strafzaak die ze hadden aangespannen vorige maand werd stopgezet. De 68-jarige Van D. verkeert in slechte gezondheid na een beroerte, is half verlamd en kan amper praten.

‘Niet te rechtvaardigen’

Jeekel zegt de dagvaarding voor te breiden. Deze wordt eind volgende week verstuurd. In oktober 2019 kwam de Ruinerwold-zaak aan het licht, nadat een van de oudere kinderen de boerderij verliet en in een café alarm sloeg. Van D. leefde in afwachting van „het einde der tijden” met zes van zijn negen kinderen in de kelder van de boerderij in het Drentse dorp. Zijn vriend en klusjesman Josef B. wordt nog wel strafrechtelijk vervolgd vanwege medeplichtigheid aan vrijheidsberoving.

Lees ook dit artikel: Had een van de kinderen van Ruinerwold zijn mond maar voorbijgepraat

Woensdagavond werd een aflevering van de documentaire De kinderen van Ruinerwold uitgezonden. Daarin zei een van de vijf jongste kinderen alsnog haar vader te hebben verlaten vanwege „dingen die niet te rechtvaardigen zijn”. De vier oudste kinderen die Van D. aanklaagden, waren al eerder weggegaan. De jongere vijf, nu nog vier, bleven juist bij hem wonen en geven aan hem niets te verwijten.

Corinne Jeekel begint namens de oudste vier kinderen een civiele rechtszaak tegen Gerrit Jan van D. Eind volgende week kan hij een dagvaarding verwachten. „Het kan niet zo zijn dat dit zonder een rechterlijk oordeel voorbijgaat.” #Op1 pic.twitter.com/HPxWLPVdYx — Op1 (@op1npo) April 14, 2021

Lees ook deze reportage: Geïsoleerde kinderen Ruinerwold leefden ‘in angst voor slechte geesten’