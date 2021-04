Opeens werd hij gebeld door een onbekend nummer

Dit is het 28ste deel van een feuilleton van schrijver Robert Vuijsje over een samengesteld gezin in Almere en Amsterdam.

Opa Ralph keek naar Jasper en vroeg: „Jij zou toch die open fles witte Bourgogne uit de ijskast pakken?”

„Dat was ik ook aan het doen”, zei Jasper. „Maar toen hoorde ik dat het hier misging.”

Ralph vroeg wat er dan misging. Hij zat gewoon te praten met zijn kleinkinderen. Daarna vroeg hij aan Jasper: „Ken jij Martin nog, de loodgieter die hier altijd kwam?” Aan de kleinkinderen legde Ralph uit dat Martin altijd PvdA had gestemd. Tot hij PVV ging stemmen.

Nu weer tegen Jasper: „Martin had een dochter, Anita. Wat jonger dan jij. Een paar jaar geleden komt Anita thuis met een nieuwe vriend, Hamid. Denk jij dat dat een probleem was?”

Jasper wist het niet, hij hoorde dit verhaal voor het eerst.

Ralph vertelde dat Hamid ook als loodgieter werkte. „Martin en hij begrepen elkaar, ze spraken dezelfde taal. Als je dat zo kunt noemen.”

Op haar telefoon begon Ava te zoeken naar iets dat ze hier laatst over had gelezen. „Nobele wilden”, zei ze. „Zo heet dat toch?”

Ralph stond op om dan maar zelf die fles witte Bourgogne uit de keuken te halen. Hij liep langs Monique en vroeg waar haar dochter het over had.

Toen Ralph terugkwam met de halfvolle fles in de ene hand en één wijnglas in de andere, zei Ava dat ze al 17 was, bijna 18. Ze kon zelf wel antwoord geven. „Wat u bedoelt, is dat Martin en Hamid allebei laagopgeleid en gebrekkig ontwikkeld zijn, dus ze zitten met dezelfde issues en het maakt niet meer uit dat Martin PVV stemt en Hamid van Marokkaanse afkomst is? Die diskwalificatie van de lagere sociale klassen vind ik problematisch.”

„Wat?”, vroeg Ralph. „Waarom praat dat meisje zo raar?” Hij schonk zijn glas in. „Weten jullie dat ik hier helemaal geen zin in heb? Ik ben vandaag jarig. Voor het eerst in een jaar heb ik mensen over de vloer, ik drink een vrolijk glaasje en dan krijg je dit.”

Elsbeth, Ralphs vijftien jaar jongere vriendin - – ze was pas 64 - – vertelde dat het afgelopen jaar zwaar was geweest. Ralph zag de tijd wegtikken, wat als hij het einde van de pandemie niet meer zou meemaken? Moest hij de jaren die hem nog waren gegeven op deze manier doorbrengen, opgesloten in dit huis?

Ze pakte het glas uit zijn hand en zette het op tafel. Ralph zou moeten opstaan als hij het weer wilde pakken. „En dit helpt ook niet mee”, zei Elsbeth. „Maar waar het op neerkomt: opa keek erg uit naar deze dag. Eindelijk zijn kleinkinderen weer zien. Misschien is hij daarom wat overmoedig.”

Ralph begon weer iets te mompelen over dat hij een ouwe hippie was die zich had moeten afzetten tegen zijn ouders, díé waren pas ouderwets - en nu zou híj ineens zelf ouderwets en rechts zijn geworden? De tijd veranderde, maar Ralph was gewoon dezelfde gebleven.

„We begrijpen het, papa”, zei Jasper. „Daarom zijn we zo blij dat we hier weer bij je op bezoek kunnen komen.”

Jasper zag dat Monique en Ava tegelijk iets wilden zeggen, waarschijnlijk dat ze het helemaal niet begrepen en dat ze niet blij waren. Ook hoorde Jasper zijn telefoon gaan. Een onbekend nummer. Voor Monique en Ava iets konden zeggen, nam hij op. Dat gaf hem wat tijd om te bedenken hoe hij dit nu weer kon oplossen.

„Je reageerde niet”, hoorde Jasper in zijn oor. „Dus ik dacht: dan bel ik maar anoniem.”

„Wat?”, vroeg Jasper. „Met wie spreek ik?”

„Met wie denk je? Samantha. Gaan we nog bespreken wanneer ik bij jou kom werken? Of dacht je dat je me eerst kon neuken en daarna niets meer laten horen?”

„Ik zit hier met mijn familie”, zei Jasper voor hij ophing. „Kan ik hier later op terugkomen?”

„Wat was dat?”, vroeg Monique meteen. „Wie belde jou?”

Jasper zag dat hij weer werd gebeld. Deze keer door zijn ex-echtgenote, de moeder van Vince. Weer nam hij snel op.

„We moeten praten over je zoon”, hoorde Jasper in zijn oor. „Het gaat zo niet verder.”