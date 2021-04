Onzichtbaar

Gisteravond had ik een vriend aan de telefoon, die ondanks dat hij fantastisch is zelden geluk heeft in de liefde. Afgelopen week werd zijn hart voor de zoveelste keer gebroken en nu weet hij het niet meer. „Niemand wil me”, zuchtte hij.

„Onzin”, zei ik. „Ze staan voor je in de rij!”

„Wie dan?”, zei hij uitgeput. „Waar dan?”

Ik probeerde nog een uur lang zijn stemming te reanimeren, maar ja, tegen liefdesverdriet helpt niets, dat moet je uitzitten.

Nadat we hadden opgehangen, moest ik terugdenken aan toen ik als 17-jarige op een begraafplaats werkte. Mijn collega’s waren allemaal boven de zestig en tijdens de pauze’s probeerde ik hen een beetje uit te horen over het leven. Hadden ze tips, waren er wetmatigheden, mocht ik even afkijken. Ze antwoordden dan dat het verstandig was om op tijd naar de wc te gaan. Het enige serieuze advies dat ze voor me hadden betrof de liefde.

„Zeg het altijd wanneer je verliefd bent”, zei de opzichter.

„Je kunt beter een blauwtje lopen dan een groentje blijven”, knikte de hovenier.

„Iedereen”, besloot de voerman, „heeft liefdes waar hij niet voor uitkomt. Er zullen dus stapels mensen dol op je zijn geweest, terwijl je het geeneens doorhad, omdat maar weinigen het van de daken durven schreeuwen.”

Dat vond ik een geweldige gedachte, die ik inzette als ik zelf even pech had op liefdesgebied. Ik dacht dan aan degenen die er wél waren, ook al had ik geen idee wie ze waren, laat staan waar ze uithingen.

Later belde ik de verdrietige vriend om te kijken hoe het met hem ging, en vertelde hem over de wijze raad van mijn begraafplaatscollega’s.

„Dat is toch een afschuwelijk idee?”, huiverde hij. „Straks zit bij al die zwijgzamen wel je grote liefde!”

„Dat betekent dat je zelf zo snel mogelijk voor je gevoelens moet uitkomen. Dat je misschien een keer, ik zeg maar wat, initiatief moet nemen.”

„Hmm”, zei hij, een ‘hmm’ die de belofte van ‘misschien’ in zich hield.

Later appte hij. Dat het hielp om er zo naar te kijken. Dat de wereld niet woest en ledig is. Dat er ook een grote groep onopgemerkt gebleven armen zijn. Talloze schouders. Menigtes mensen die achter je stonden terwijl je dacht dat er niemand van je hield.

Ze zijn er. Je ziet ze alleen niet.

Hij besloot met: soms hoeft iets niet per se te worden opgemerkt, om alsnog te bestaan.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.