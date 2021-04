Onderwijsraad: geen schooladvies meer in groep 8, maar pas na langere brugperiode

De Onderwijsraad adviseert om leerlingen op latere leeftijd te selecteren voor het voortgezet onderwijs. Nu gebeurt dat al op elf- of twaalfjarige leeftijd in groep 8, de laatste klas van de basisschool. Volgens de raad zou die selectie pas moeten gebeuren na een brede driejarige brugperiode, als leerlingen vijftien jaar zijn. Dat staat in een advies dat de raad donderdag uitbrengt op verzoek van de ministers van Onderwijs.

Door de vroege selectie krijgen kinderen volgens de raad onvoldoende kans op onderwijs dat recht doet aan hun capaciteiten en ontwikkeling. Het onderwijssysteem „faalt”, zegt de Onderwijsraad. Door het selectiemoment uit te stellen krijgen alle leerlingen voldoende kans, tijd en gelegenheid om zich te ontwikkelen en om te ontdekken welk soort onderwijs ze het beste kunnen volgen. Dit zou betekenen dat het huidige schooladvies en de Cito-eindtoets in groep 8 van het basisonderwijs beide komen te vervallen.

Flexibel onderwijs

Wat ook meespeelt in het nieuwe advies is dat leerlingen met dezelfde capaciteiten, maar met verschillende achtergronden, niet op hetzelfde onderwijsniveau terechtkomen. Hierdoor volgen veel leerlingen voortgezet onderwijs dat niet rijmt met hun vaardigheden. Het vroege selectiemoment heeft daarmee grote gevolgen, wat leerlingen en hun ouders onder druk zet. Bovendien ontmoeten jongeren met verschillende achtergronden elkaar niet meer op school: ze zitten van elkaar gescheiden in hun eigen bubbel.

Louter later selecteren acht de raad onvoldoende om het onderwijs te verbeteren. Dus pleit hij ook voor meer flexibel onderwijs op maat teneinde recht te doen aan de verschillen tussen de leerlingen. Dat betekent dat scholieren onderwijs kunnen volgen op verschillende niveaus in wisselende groepen, met eventueel extra begeleiding. Ook moet aandacht komen voor cognitief sterke leerlingen die nu op school vaak te weinig worden uitgedaagd.

