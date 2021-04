NRC heeft een boekenpodcast

Eindelijk! De boekenredactie van NRC heeft een eigen podcast, Tussen de regels genaamd. Vanaf vandaag praten we daarin wekelijks over romans en actuele non-fictie, over poëzie en geschiedenis, en natuurlijk over wat er in die boeken tussen de regels staat.

De eerste aflevering gaat over de autobiografische roman Ik ga leven van de Nederlands-Turkse schrijfster Lale Gül, een boek dat al weken voor commotie in de media zorgt. Het gaat over een jonge vrouw uit Amsterdam-West die zich afzet tegen haar conservatieve islamitische ouders. Zij willen niet dat hun dochter het leven leidt van een moderne meid in de grote stad. Zonder hoofddoek op straat lopen is taboe. Uitgaan met jongens ook, en al helemaal als die geen moslim zijn. Om over seks nog maar te zwijgen, want een moslimmeisje moet als maagd het huwelijk in, met iemand aan wie ze door haar ouders wordt uitgehuwelijkt.

Gül kreeg veel bijval van andere jonge moslimvrouwen, van bevindelijk gereformeerden en homo’s, maar ze werd ook verketterd. Ze ontving doodsbedreigingen via sociale media, brak met haar ouders en moest onderduiken. Een autobiografische roman werd zo inzet van het toch al verkrampte integratiedebat in Nederland.

Tegelijkertijd zijn er inmiddels tegen de honderdduizend exemplaren van Ik ga leven verkocht en staat het al weken op de eerste plaats van de Top-60. Een boek om over te praten dus. En dan niet alleen in het kader van het integratiedebat of door het navertellen van de recensie uit NRC Boeken.

Nee, in Tussen de regels kijken we vooral naar de roman als literair werk of het non-fictieboek in brede zin. Ik ga leven is tenslotte een moderne schelmenroman. Met boekenredacteur Thomas de Veen en opinieredacteur Lotfi El Hamidi praat ik in de eerste aflevering van Tussen de regels over juist dat aspect. En dan gaat het niet alleen over Lale Gül, maar ook over andere schrijvers die zich al eerder hebben afgezet tegen hun milieu, zoals Özcan Akyol, Naima El Bezaz, Mano Bouzamour, Jan Cremer en Jan Wolkers.

Toen in 2019 VPRO Boeken ophield te bestaan kreeg de boekenredactie van NRC tientallen mails van abonnees die ons vroegen of wij het niet van de VPRO konden overnemen. Maar televisie is nu eenmaal een ander medium dan een krant. En inmiddels zijn en waren er alweer nieuwe boekenprogramma’s op tv te zien, zoals Eus’ Boekenclub en vanaf 18 april het nieuwe Brommer op zee van spijtoptant VPRO.

NRC houdt het daarom bij een boekenpodcast. En daarin kiezen we vooral wat wij mooi, goed of belangrijk vinden. Zo hebben we het de komende weken over Heather Clarks biografie van Sylvia Plath, over het voor de Librisprijs genomineerde Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers, met als speciale gast Gijs Scholten van Aschat, die een toneelbewerking van dat boek heeft gemaakt, over de Máxima-biografie van Marcia Luyten en over Harry Potter als moreel leidsman van de millennials. Ik hoop dat u gaat luisteren.