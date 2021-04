NOS onderzoekt gedrag verslaggever na beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag

De NOS gaat onderzoek doen naar het gedrag van een eigen verslaggever wegens beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de algemeen directeur van de omroep, Gerard Timmer, donderdag bekendgemaakt. De verslaggever in kwestie wordt niet bij naam genoemd. „De situatie waar we gisteren mee te maken kregen vereist grote zorgvuldigheid”, aldus Timmer. „Het gaat er nu dus in eerste instantie om te onderzoeken wat er is gebeurd.”

Een verslaggever van de omroep werd dinsdag en woensdag op sociale media beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover jonge mannen. De omroep gaat kijken „wat er precies intern en extern is gebeurd” en wat de rol van de verslaggever in kwestie daarin is geweest. Ook bekijkt de NOS de eigen rol als werkgever en nieuwsorganisatie. Er zou inmiddels met verschillende mensen zijn gepraat, onder wie leden van personeelszaken en de directie. Ook volgen nog gesprekken met mogelijke betrokkenen.

‘Dit raakt de NOS als geheel’

De verslaggever in kwestie werkt al ruim twintig jaar voor de NOS. „Dit raakt de NOS als geheel en we nemen dit uiterst serieus”, aldus Timmer. „De NOS-directie benadrukt dat er bij de NOS geen plek is voor zulk gedrag.” Volgens Timmer is het een „precair en gevoelig onderwerp – in de eerste plaats voor alle betrokkenen, maar ook voor iedereen bij de NOS”.

De beschuldigingen richting de NOS-medewerker op sociale media kwamen nadat D66’er Sidney Smeets op Twitter van seksueel overschrijdend gedrag werd beschuldigd. Smeets zou verschillende jonge mannen seksueel getinte opmerkingen gestuurd hebben. Sommigen van hen waren op dat moment minderjarig. Smeets maakte donderdag bekend vanwege de beschuldigingen terug te treden als lid van de Tweede Kamer.