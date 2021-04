Minister Ollongren voor spoedoverleg naar Limburg

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) heeft vrijdag spoedoverleg in Limburg over de bestuurscrisis daar. In het Provinciehuis praat ze met de fractievoorzitters in Provinciale Staten.

Aanleiding is het aftreden van het voltallige college van Gedeputeerde Staten vorige week, inclusief commissaris van de koning Theo Bovens (CDA), na een reeks integriteitsaffaires. Bovens blijft tijdelijk aan tot de benoeming van een opvolger, om ervoor te zorgen dat er nog iemand is in het Provinciehuis die een handtekening kan zetten onder besluiten.

De crisis ontstond nadat NRC vorige maand publiceerde over een subsidieschandaal rond de landschapsorganisatie IKL en haar directeur, oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen.

Bovens telefoneerde vorige week vrijdag al met met ministerie van Ollongren, vlak voordat hij zijn vertrek aankondigde in een Statenvergadering. Afgelopen maandag had hij overleg met haar in Den Haag.

De minister gaat over de opvolging van de Limburgse commissaris, ook wel gouverneur genoemd. Provinciale Staten vergaderen vrijdag over een nieuw college van Gedeputeerde Staten en over de zaken die in tussentijd wel en niet behandeld kunnen worden door eenmansbestuurder Bovens.

Klussen

Overigens sprak Ollongren zich in 2019 al kritisch uit over het veelvuldig inhuren van oud-bestuurders voor klussen door Limburg. Voor het aftreden van de gedeputeerden en de commissaris van de koning vroeg Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) Ollongren om desnoods zelf in te grijpen in deze provincie.

