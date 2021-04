Militaire junta Myanmar pakt invloedrijke oppositieactivist op

De Myanmarese junta heeft donderdag de invloedrijke oppositieactivist Wai Moe Naing gearresteerd. Familieleden en vrienden van Naing vertellen tegen persbureau Reuters dat hij werd aangereden terwijl hij een protestbijeenkomst organiseerde in Monywa. De 25-jarige activist zat op dat moment zelf op een motor, zo laten andere demonstranten via sociale media weten. Hij vertolkt een belangrijke stem binnen de protestbeweging die in opstand komt tegen de militaire staatsgreep. Zo leidde en mobiliseerde hij verschillende protestbijeenkomsten tegen de coup.

In meerdere steden in het land gaan betogers al weken de straat op tegen de machtsgreep, die op 1 februari plaatsvond. Daarbij werd Aung San Suu Kyi opgepakt, nadat ze de verkiezingen had gewonnen en op het punt stond haar termijn als regeringsleider te verlengen. De politieke tak van het leger had een nederlaag geleden en weet dat aan verkiezingsfraude van Suu Kyi. Vooralsnog is dat onbewezen. De strijdkrachten hebben nadien op zeer agressieve wijze de bestuurlijke macht overgenomen in het Zuidoost-Aziatische land.

De oproerpolitie slaat de volksopstanden en andere acties met geweld neer, waarbij in meerdere gevallen gericht op demonstranten is geschoten. Volgens de organisatie Assistance Association for Political Prisoners zijn tot dusver 715 betogers om het leven gebracht na de afzetting van Suu Kyi. Ook zijn meer dan drieduizend demonstranten vastgezet door het leger. Binnen en buiten Myanmar is de weerstand tegen de militaire machthebbers ondertussen toegenomen: op allerlei plekken zijn werknemers in staking gegaan.

Suu Kyi zit sinds de machtsovername vast. Maandag verzocht ze bij een rechtszitting om haar advocaten persoonlijk te kunnen spreken, nadat een nieuwe aanklacht tegen haar was ingediend. Zo werd er van beschuldigd coronamaatregelen te hebben overtreden. De volgende zitting tegen haar dient op 26 april. Zaterdag werd ook bekend dat de militaire junta negentien demonstranten ter dood heeft veroordeeld. Sinds het uitbreken van de staatsgreep is het voor zover bekend de eerste keer dat het leger de doodstraf oplegt. De berechting vond plaats in een militaire rechtbank, waar de veroordeelden niet in beroep konden gaan.

Vergelijking Syrië

De mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties Michelle Bachelet sprak dinsdag haar zorgen uit over de Myanmarese situatie. Volgens Bachelet kan Myanmar uitgroeien tot een burgeroorlog vergelijkbaar met Syrië. In een verklaring schreef ze een einde te willen maken aan het „bloedvergieten” in het land. Volgens de VN-commissaris openden veiligheidstroepen dit weekend het vuur op demonstranten in Bago met raketgranaten en mortieren.

Ook zijn er aanwijzingen dat de troepen het medisch personeel hebben verhinderd in hun pogingen gewonden te helpen. Daarnaast zijn er signalen dat nabestaanden die het lichaam van een familielid wilden ophalen, werden beboet. De VN roepen invloedrijke landen op meer druk uit te oefenen op de Myanmarese legerleiding. Bachelet stelde een herhaling van de burgeroorlog in Syrië te willen voorkomen, waarbij de internationale gemeenschap te lang toestond dat protesten gewelddadig werden neergeslagen en een burgeroorlog ontstond.

Lees ook: In Myanmar is van een kunstzinnige sfeer weinig over