'Schaarste van grondstoffen wordt een probleem'

Het grondstoffenbeleid van de Europese Unie is te veel gericht op de korte termijn. Dat concludeert Theo Henckens, die onderzoek heeft gedaan naar schaarse metalen. „De Europese Unie is vooral bezig met wat zij ‘kritieke grondstoffen’ noemt. Dat zijn grondstoffen die belangrijk zijn voor de economie en waarvoor op de korte termijn leveringsproblemen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld omdat ze worden gewonnen in onstabiele landen.”

Vorig najaar publiceerde de EU nog een strategie voor deze kritieke grondstoffen. Daarin gaat het vooral over de voorzieningszekerheid. De Commissie vreest voor een grotere „afhankelijkheid van grondstoffen, die veelal uit derde landen afkomstig zijn en waarvoor de wereldwijde concurrentie heviger wordt”. De Commissie schrijft: „De open strategische autonomie van Europa in deze sectoren moet daarom verankerd blijven in gediversifieerde en onverstoorde toegang tot wereldmarkten voor grondstoffen.”

„In Brussel hebben ze een hele afdeling om dat in de gaten te houden”, zegt Henckens. Vorig najaar werd een nieuwe lijst gepubliceerd met dertig grondstoffen waarvan de levering kan gaan haperen, drie meer dan de vorige lijst uit 2017. Met uitzondering van antimoon, bismut, borium, indium en wolfraam staan er op de Europese lijst geen grondstoffen die volgens Henckens echt schaars zijn. „Wat ontbreekt is een langetermijnvisie. Zonder de erkenning dat schaarste van grondstoffen op termijn een probleem wordt, zullen er geen verdere stappen worden gezet.”

Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA), die als schaduwrapporteur betrokken is bij dit thema, erkent dat het Europese beleid nog te veel gericht is op de korte termijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over grondstoffen als lithium en kobalt die nodig zijn voor de energietransitie. De Europese strategie zal veel verder moeten gaan, vindt hij. „Er moet een radicale verandering komen waarbij we niet meer alleen kijken naar kritieke grondstoffen van nu, maar ook van de toekomst”, aldus Chahim.

Ambtenaren die Henckens hierover sprak zeggen dat Brussel zich niet bezighoudt met iets wat mogelijk pas over vijftig jaar gaat spelen. Maar dat geldt niet voor het klimaatbeleid, aldus Henckens. „Zolang het geen groot thema is, niet uitgebreid in het nieuws is geweest, ontbreekt de politieke druk en gebeurt er weinig.”