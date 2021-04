In 'De Wildernis' laat Wende de magie van het theater herleven

Hoe lang was het geleden sinds ze voor het laatst naar een voorstelling gingen? Een snelle rondvraag in de foyer van het Arnhemse Stadstheater levert uiteenlopende antwoorden op, van „vorig jaar oktober, in crisissfeer” tot „sinds mensenheugenis niet meer”. Eén ding is zeker: iedereen is blij om weer naar een min of meer regulier concert te gaan. Het bier in plastic bekers (alleen vóór de voorstelling) geeft een enkele bezoeker zelfs al het festivalgevoel. „Mogen we er ook mee gooien?”

Er heerst een nieuwe werkelijkheid bij Wende’s voorstelling De Wildernis in Arnhem. Eerst de sneltest voor alle aanwezigen. Dat levert bij negatief coronaresultaat een QR-code op die aan de deur wordt gescand. Ticket en een vers mondkapje op zak. Aanvangstijd half acht precies, want om negen uur moet iedereen weer de straat op. Tweehonderd man, een fractie van de 750 die in het theater passen, worden met meetkundige precisie over de rijen verdeeld. „Je moet het weer langzaam opbouwen”, hoor ik een jongedame op de rij voor mij zeggen.

Met schelle stem meldt een theatermedewerker door de installatie dat het publiek na afloop netjes moet blijven zitten om ordentelijk de zaal te verlaten. Dan pas, als het licht dooft, kan de magie van het theater zijn werk doen. Wende Snijders is euforisch: „Het is echt ongelofelijk om hier te mogen zijn.” Haar nieuwe voorstelling met alleen Nederlandstalig materiaal had al in première moeten gaan. Het blijft nu bij negen try-outs door het land, die razendsnel uitverkocht waren. In samenwerking met Toneelgroep Oostpool en met medewerking van het Nederlands Kamerkoor brengt ze haar nieuwe liederencyclus. Ze bezingt „de schaduwkant, wat tussen hart en onderbuik woont.”

In De Wildernis gaat het al snel over de hel, de dood, de angst en de hoop. De pandemie lijkt geen vat gehad te hebben op de onderwerpkeuze. Wende daalt vooral af in haar eigen ziel voor intense verhalen over vaders, moeders, de nacht en de wolven die zullen komen. Haar muzikanten Nils Davidse (toetsen) en Nicky Hustinx (drums) zijn dienend, niet meer zo vernieuwend als in de elektronische soundscapes van eerder voorstellingen. De zangers van het Kamerkoor mengen zich eerst terughoudend, dan prominenter bij Wende’s diep uit haar ziel geputte voordracht. Voor een recensie is het nog te vroeg, hoewel deze eerste try-out soepel leek te verlopen.

„Dit is zo surreëel”, jubelt de zangeres nadat tweehonderd man een ovatie hebben gegeven die voor het eerst weer leek op het enthousiasme van een vol theater. Voor iedereen is hier een plek, zingt ze in de toegift. Maar ook: geluk is gevaarlijk.

Theater De Wildernis. Wende Snijders, Toneelgroep Oostpool en het Nederlands Kamerkoor. Te zien: 15/4, 18.30 uur, Stadstheater Arnhem. Inl: musisenstadstheater.nl