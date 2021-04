‘Ik vergeef het Baudet nooit’, zegt Henk Otten

In de Ridderzaal, waar de Eerste Kamer vergadert, kijken Theo Hiddema en Henk Otten elkaar niet aan. Het is dinsdag, begin van de middag. Hiddema, die eerst nog vond dat FVD’ers in WhatsApp-groepen „racistische drek” naar elkaar stuurden en geen lijstduwer meer wilde zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen, wordt beëdigd als senator van FVD.

Henk Otten, ex-FVD, leidt in de Eerste Kamer de tweemansfractie Groep Otten die hij GO noemt. Als Hiddema zijn senaatszetel niet had ingenomen was GO een driemansfractie geworden. De volgende op de lijst was een oud-FVD’er die na de ruzie van Thierry Baudet en Otten, in 2019, de kant van Otten had gekozen.

En Henk Otten denkt dat Hiddema dus wel móést van Baudet. „Om ons dwars te zitten.”

In de rechtszaal eiste Baudets advocaat vorige week 170.000 euro schadevergoeding van Otten, met wie Baudet Forum voor Democratie oprichtte en die volgens hem een geheimhoudingsplicht had. Er loopt ook een zaak bij het gerechtshof van Otten tegen Baudet wegens ‘smaad en laster’.

Otten is een man van grote woorden, en met een enorm zelfvertrouwen. In zijn fractiekamer, dinsdagochtend, zegt hij dat zijn doel „politieke verandering” is. „Het kernprobleem zit bij de selectie van kandidaten. De bevolking beseft nu wat ik al lang geleden wist: er is behoefte aan vers bloed. Maar wat zie je? Er komen nog meer minkukels bij.”

In 2018 was hij samen met Jeroen de Vries, nu ook GO-senator, elk weekend op pad gegaan om met mogelijke FVD-kandidaten te praten. „Daardoor had Baudet het mooi voor elkaar en toen trapte hij ons eruit. Die vieze... nou ja, dat vergeef ik hem nooit.”

Want Otten is er niet zeker van dat het nog een keer lukt. „Het was dé kans van deze generatie.”

Otten had met GO aan de Tweede Kamerverkiezingen willen meedoen, hij vroeg Pieter Omtzigt als lijsttrekker. Maar die wilde niet. Otten en De Vries praatten ook met FVD’er Wybren van Haga. „Dat voelde voor ons niet goed.” En met Henk Krol, „plan C”, werd het ruzie.

In de Eerste Kamer staat Otten bekend als iemand die altijd wel ergens kritisch over is: procedures, stemmingen, notulen. Ze vinden wel dat hij hard werkt en politiek handig is. Hij lijkt, zegt iemand, vooral uit te zijn op het gevecht. Alsof hij in de Tweede Kamer staat, waar iedereen op je let, en niet de Eerste. De meeste partijen, bleek uit de notitie die Kajsa Ollongren per ongeluk liet zien, vinden het niet eens nodig dat het nieuwe kabinet ook dáár een meerderheid heeft.

Via de livestream van de Eerste Kamer kijken dinsdagmiddag zo’n 12.000 mensen naar de beëdiging van Hiddema. Bij de microfoon, later in de middag, feliciteert Otten zijn nieuwe collega. Maar die is dan allang weg. Otten en de anderen debatteren tot tien uur ’s avonds over de rechten van slachtoffers van misdrijven. De livestream telt 388 kijkers.

Hiddema zit bij Op1.

