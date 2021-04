Huizenprijzen stijgen almaar sneller – huis kost bijna 4 ton

De huizenprijzen in Nederland stijgen sneller en sneller. Nog eventjes en een gemiddelde woning in Nederland is niet meer te krijgen voor minder dan vier ton. Het prijsniveau is het afgelopen kwartaal gestegen naar 385.000 euro, een toename op jaarbasis van bijna 15 procent. Dat is de snelste stijging in twintig jaar tijd, blijkt uit de cijfers die makelaarsvereniging NVM donderdag heeft gepresenteerd.

Het is het derde kwartaal op rij dat de huizenprijzen met meer dan 10 procent zijn gestegen. En de prijsstijging versnelt nu. Duurde het zeven jaar voor een Nederlandse woning van een ton in waarde verdubbelde, en zeventien jaar – door de financiële crisis – om naar drie ton door te stijgen, nu lijkt de vier ton twee jaar na die mijlpaal al binnen handbereik.

„Het is ongekend wat er gebeurt op de huizenmarkt”, zegt NVM-voorzitter Onno Hoes. „De lage rente, het enorme woningtekort en de stabiele sociaal-economische vooruitzichten zorgen voor krapte en jagen de prijzen verder omhoog."

Het grote tekort aan woningen en een historisch lage rentestand zijn de belangrijkste aanjagers van de klimmende huizenprijs. Het aanbod van te koop staande woningen nam in de eerste drie maanden van 2021 drastisch af, naar 17.500 – een daling van 42 procent op jaarbasis. Het aanbod is daarmee het laagste sinds de NVM dit in 1995 begon bij te houden. De gemiddelde hypotheekrente stond begin dit jaar op het laagste niveau ooit: 1,55 procent.

Steeds meer risico

In een poging in deze hectiek toch een woning te bemachtigen, nemen huizenzoekers steeds meer risico. Bij 62 procent van alle transacties had de koper meer geboden dan de vraagprijs. Eind vorig jaar was dat 58 procent.

Het noopte de Autoriteit Financiële Markten (AFM) eerder deze week tot een waarschuwing. „We zien dat vooral koopstarters alles uit de kast halen om een woning te bemachtigen”, zei bestuursvoorzitter Laura van Geest bij de presentatie van het AFM-jaarverslag. „Omdat extra woningaanbod uitblijft, drijft dit de prijzen alleen maar verder op. De aandrang om de koopstarter met allerlei regelingen nog meer financieringsruimte te geven lijkt sympathiek, maar pakt onsympathiek uit.”

Voor een oplossing kijken de makelaars – en zij niet alleen – naar Den Haag. „Ik zie het meer dan ooit als een nadrukkelijke taak voor het volgende kabinet om de woningnood als prioriteit integraal aan te pakken”, zegt voorzitter Hoes.

Hoewel de formatie nog loopt, lijken de problemen op de woningmarkt ook bij landelijke politici doorgedrongen. Elk van de zeventien partijen die de Tweede Kamer telt, heeft in het verkiezingsprogramma plannen over wonen. De belangrijkste oplossingen die zij zien: de terugkeer van een minister en ministerie van wonen en ruimtelijke ordening, en het bouwen van een miljoen nieuwe huizen in tien jaar tijd.