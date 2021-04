Hof: OM hoeft Akwasi niet te vervolgen voor Zwarte Piet-uitspraak

Het Openbaar Ministerie hoeft Akwasi niet te vervolgen voor diens Zwarte Piet-uitspraak van afgelopen zomer. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam woensdag besloten. Tijdens een antiracismedemonstratie op de Dam op 1 juni 2020 deed Akwasi verschillende opmerkelijke uitspraken, waaronder „op het moment dat in november, dat ik een Zwarte Piet zie: ik trap ‘m hoogstpersoonlijk op zijn bek”.

Tegen de uitspraken van de rapper werd aangifte gedaan van opruiing. De zaak werd in september door de officier van justitie geseponeerd. Het hof heeft nu besloten dat dit terecht is gedaan. De uitspraak werd door het OM wel aangemerkt als opruiend, waarbij werd opgemerkt dat de zaak - mocht deze aan een strafrechter worden voorgelegd - zeker tot een veroordeling voor opruiing zou kunnen komen. Na de seponering ontving het gerechtshof diverse klachten.

‘De-escalerend en preventief’

Het hof acht het niet nodig dat Akwasi wordt vervolgd, omdat de rapper door het OM een proeftijd opgelegd heeft gekregen. Hij mag een jaar lang geen strafbare feiten plegen en moet publiekelijk duidelijk maken dat geweld in het debat over Zwarte Piet als ontoelaatbaar geldt. Het OM heeft hiermee volgens het hof gekozen voor „een de-escalerende en preventieve wijze van afdoening en tevens de strafwaardigheid van het handelen van Akwasi onderstreept”.

Aan persbureau ANP laten de klagers via hun advocaat Richard van der Weide weten te „vrezen dat het traditionele sinterklaasfeest niet langer op een feestelijke, ongedwongen en veilige manier kan worden gevierd”. In de beslissing van het hof zouden de anti-Zwarte Piet-activisten volgens hen een aanknopingspunt zien „om het sinterklaasfeest - nog meer dan thans het geval - in de toekomst te verstoren”.