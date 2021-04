Hoe krijg ik mijn dochters aan het lezen?

Vader: „Hoe krijg ik mijn 13- jarige en 17-jarige dochter aan het lezen? De oudste leest momenteel een boek maar daar doet ze al zeker een paar weken over. Ze leest weinig en onregelmatig. De jongste heb ik al maanden geen boek meer zien lezen. Ze is alleen maar druk met TikTok en vriendinnen en Insta-stories. Ik vind het belangrijk dat de meiden meer lezen voor het vergroten van hun woordenschat, en leren wegdromen in een andere wereld, een keer wat anders dan een telefoon. Ik koop weleens een boek voor ze en dat lezen ze dan wel of niet. Ik doe er verder weinig aan en lees zelf eerlijk gezegd tegenwoordig ook weinig.”

Lees samen

Els Stronks: „De leesvaardigheid en het leesplezier van jongeren daalt steeds verder. Een van de redenen is dat er op school veel op de structuur van teksten wordt ingegaan en te weinig op de inhoud. Terwijl het zo belangrijk is om leesmeters te maken en daarna leeservaringen te delen.

Els Stronks is hoogleraar vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht, en mede-oprichter van Taalbaas, dat tijdens de zomervakantie verveelde tieners aan schrijvers koppelde die door corona zonder werk zitten.

„Maak van lezen een gezinsactiviteit, lees samen. Bekijk welk boek in Nederland nu veel gelezen wordt, en stel voor dat samen te lezen om erover te praten, net zoals iedereen een populaire Netflixserie bespreekt. Een bekende roman of de biografie van een influencer, wat Nederland maar leest. Deel in die ervaringen van anderen.

„Maak een afspraak om na bijvoorbeeld drie weken samen over het boek te praten, ook als uw dochters het boek nog niet uit hebben. Praat spontaan over jullie eigen leeservaring, zorg vooral dat jullie een leuk uurtje hebben met elkaar.

„Een volgende keer kunt u op die manier samen een boek lezen dat uw kinderen graag lezen. U kunt met uw dochters een bezoek aan een boekwinkel plannen en ze een boek laten uitzoeken, dat jullie alle drie lezen. U kunt ook een boek inbrengen dat u als kind mooi vond.

„Zoek ook momenten om samen te lezen, bijvoorbeeld tijdens of net na het eten. Nieuw gedrag stimuleren heeft vooral kans van slagen als het past in wat een gezin normaal al doet.”

Leescultuur bouwen

Marije Wilmink: „Wil je dat je kinderen ondanks alle afleiding blijven lezen, dan moet je een gezinsleescultuur bouwen. Blijf om te beginnen als ouder lang voorlezen, ook als kinderen zelf al kunnen lezen. Bijvoorbeeld na het eten bij het toetje een paar bladzijden. Slinger af en toe een citaat op de familie-app uit een mooi boek dat u las.

Marije Wilmink is medeoprichter van de Culturele Apotheek, die onder meer kinderboekenspreekuren verzorgt in bibliotheken.

„Ga een paar keer per jaar vlak voor de vakantie samen met de kinderen naar de boekwinkel als ritueel en laat ze een boek uitkiezen. Zoek af en toe met uw puberkinderen een wifi-luwe plek; in de hangmat is het lekker lezen. Als ze willen kan dat met hun smartphone: via de bibliotheek download je gemakkelijk gratis e-books. Of luisterboeken, voor sommige kinderen werken juist die goed.

„Zijn uw dochters in iets specifieks geïnteresseerd op basis waarvan u een boek kunt aanraden? Raad niet zomaar uit het niets Mulisch of Hermans aan, maar noem bijvoorbeeld Oeroeg na een gesprek over racisme. Of ga het gesprek aan over een boek dat in de belangstelling staat en veel op de socials voorbijkomt, zoals nu Ik ga leven van Lale Gül.”

