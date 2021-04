Hoe ernstig de politie zich kan misdragen

Baltimore, even ten noordoosten van Washington DC, is een epicentrum van verloedering, corruptie en wanbestuur. De stad is berucht om zijn open drugsmarkten en geweld: jaarlijks ruim 300 moorden op een bevolking van 600.000 inwoners. Een complexe stad ook, met 300 wijken en naar schatting ongeveer evenveel bendes die met een aanzienlijke mate van autonomie opereren.

Wellicht mede daardoor spreekt Baltimore tot de verbeelding als decor van televisieseries als The Wire tot non-fictieboeken als de recent verschenen I Got a Monster en We Own This City. Wie het Wilde Westen zoekt in een stedelijke bouwval en niet terugdeinst voor pittige, politiek zeer incorrecte dialogen komt zeker aan zijn trekken.

De actieradius van beide boeken is de Amerikaanse binnenstad, maar de uitstraling en het belang ervan reiken veel verder. Het woord oorlog komt er bijna net zo vaak in voor als de ketelmuziek waarmee de agenten hun illegale daden begeleiden. Oorlog tegen drugs, tegen wapens, tegen de politie.

Dat is nu eens geen hyperbool: Baltimore en enkele andere Amerikaanse steden worstelen met het vinden van een antwoord op de geweldscyclus die hele stadswijken al decennia in zijn greep houdt. Voor veel inwoners is de politie een gehate, zwaarbewapende tegenmacht. Vorige week nam de staat Maryland, waar Baltimore ligt, als eerste in Amerika vergaande wetgeving aan om die tegenmacht aan banden te leggen. Een holistische benadering geniet nu de voorkeur: de agent als inclusieve ordehandhaver én ziekenbroeder in plaats van de politie als bezettingsmacht. Afwachten maar, of dat werkt.

Klassiek dubbelleven

I Got a Monster en We Own This City, geschreven door lokale journalisten, hebben hetzelfde thema: opkomst en ondergang van de Gun Trace Task Force (GTTF), een elite-eenheid van de stadspolitie die drugs, geld en sieraden steelt van handelaren, consumenten en verslaafden. De drugs worden verpatst, het geld in eigen zak gestoken. De agenten kunnen ongestoord hun gang gaan omdat ze leveren: opsporen en in beslag nemen van wapens.

Bang om tegen de lamp te lopen zijn ze niet. In de rechtszaal is het hun woord tegen dat van de verdachten. Als het al zo ver komt; veel verdachten kiezen eieren voor hun geld en treffen een schikking. Op een perverse manier hebben zij er zelfs baat bij dat de GTTF een deel van hun buitgemaakte drugs achteroverdrukt; hoe minder ze in bezit hebben op het moment van hun arrestatie, des te lager de opgelegde straf.

De agenten leiden een klassiek dubbelleven. Bovengronds worden ze bedolven onder de complimenten van hoofdcommissarissen, die op persconferenties goede sier maken met de tentoongestelde vangsten. Ondergronds is de GTTF een criminele organisatie, bedreven in inbraken, drugshandel en afpersing. Of misschien is bende een beter woord; GTTF is verwikkeld in een naakte machtsstrijd met concurrenten als de Crips en de Black Guerilla Family.

Centraal personage in beide boeken is Wayne Jenkins, een voormalige marinier en voorbeeldige familieman die volledig ontspoort. Als leider van de GTTF wordt hij bewonderd en gevreesd door zijn eigen agenten. Volgens hen is hij off the chain, geschift en roekeloos. Maar ja, hij levert, heeft een neus voor heterdaadjes. Grote drugsvissen en kleine krabbelaars met illegale wapens: Jenkins ruikt ze en plukt ze kaal. De buit verdeelt hij onder zijn partners in crime.

Prins van het kwaad

Andere leden van de eenheid doen nauwelijks voor Jenkins onder. Neem Jemell Rayam, afkomstig uit een christelijk gezin, getrouwd, drie kinderen. ‘Hij was aalglad en bedreven in ongewenste huiselijke bezoekjes’, schrijven Woods en Soderberg met gevoel voor understatement in I Got a Monster. ‘Rayam neukte een jonge vrouw die ook omging met drugsdealers, zij liet een raam openstaan en vertelde hem wanneer ze uithuizig waren, zodat hij naar binnen kon glippen om hun geld mee te nemen.’

De schrijvers van beide boeken putten uit rechtbankverslagen, opnames en interviews. I Got a monster, dat iets eerder verscheen, is vlotter geschreven en klassiek van opzet: tegenover antiheld Jenkins staat de idealistische advocaat Ivan Batisches. Dat werkt maar ten dele. Niet Bates is uiteindelijk de man die de agenten tegen de lamp laat lopen, maar de FBI. Hij strijdt bovendien op twee fronten: als verdediger van slachtoffers van GTTF én als uitdager van de stedelijke hoofdaanklager, in Amerika een verkiesbaar ambt. Die strijd is interessant maar leidt af van het centrale thema.

We Own This City vertelt een rechttoe rechtaan verhaal vanuit het perspectief van GTTF, Jenkins en diens altijd goedgemutste drugsmaatje Donald Stepp. Het is deze Stepp aan wie het boek zijn titel ontleent. Jenkins en GTTF, zegt hij bewonderend, ‘heersen over de stad’.

Klopt dat? Aan de ene kant wel: Wayne Jenkins komt bovendrijven in een bont en amoreel universum, hij is de ‘prins van het kwaad’ in een stad in verval. Hoofdcommissarissen komen en gaan, burgemeesters doen mee voor spek en bonen. Jenkins walst over alles en iedereen heen. En toch: heler Stepp heeft het bij het verkeerde eind. In zijn greep heeft hij Baltimore niet.

Plunderende menigte

In het slothoofdstuk van We Own This City schrijft journalist Justin Fenton zichzelf in het verhaal. Tijdens onlusten in het stadscentrum in 2015 na de dood van Freddie Gray, een 25-jarige Afro-Amerikaan die overleed aan verwondingen die hij opliep bij een arrestatie, wordt Fenton in het nauw gedreven door een woedende menigte. Geen agent te bekennen, wat nu? Fenton wordt bij de hand genomen door een leider van de Crips. Deze Charles Shelly zegt: ‘We still run this shit. Een agent kan alleen zijn gang gaan als wij er onze goedkeuring aan geven. Wij zijn hier de baas, over de gemeenschap en zelfs over de drugshandelaren.’

We Own this City is daarmee impliciet ook een aanvulling op de recente aandacht voor de Black Lives Matter beweging. Die speelt rondom protesten na de dood van Gray even een rol, maar is in het boek verder nauwelijks relevant. Ja, die rellen leiden tot het ontslag van een hoofdcommissaris en het vertrek van een burgemeester, maar als Fentons boek iets duidelijk maakt is het dit: actievoerders en gezag zijn passanten. Zij vertellen niet het echte verhaal van Baltimore.

We Own This City eindigt met de veroordeling van dirty cop Jenkins tot 25 jaar gevangenisstraf en de betaling van acht miljoen dollar smartengeld aan een van zijn slachtoffers. Jenkins heeft in de gevangenis een denktank opgericht voor gelijkgestemde voormalige topagenten die van het rechte pad zijn afgeweken. Om ervaringen uit te wisselen.



Justin Fenton: We Own This City. A True Story of Crime, Cops and Corruption in an American City. Faber & Faber, 335 blz. € 22,95 We Own This City. A True Story of Crime, Cops and Corruption in an American City. Faber & Faber, 335 blz. € 22,95 ●●●●●

Baynard Woods en Brandon Soderberg: I Got a Monster. The Rise and Fall of America’s Most Corrupt Police Squad. St. Martin’s Press, 300 blz. € 32,95 The Rise and Fall of America’s Most Corrupt Police Squad. ●●●●●

