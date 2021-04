Het quarantainehotel bepaalt wat je eet en hoe je leeft

Bij aankomst in het hotel in Bangkok wacht geen fris welkomstdrankje, maar een kordate vrouw met mondkapje, plastic schort en temperatuurpistool. Ze gebiedt me mijn sneakers in een plastic zakje te doen. Op witte badstoffen hotelslippers slof ik achter haar aan naar mijn kamer. Daar controleert ze mijn papieren en moet ik handtekeningen op allerlei formulieren zetten. „Op dag 5 krijg je je eerste test.” En dan gaat de deur dicht.

Maandenlang hield Thailand zijn grenzen hermetisch gesloten. Die strenge aanpak heeft effect gehad: het totale aantal coronabesmettingen loopt hier nog maar in de tienduizenden en er zijn nog geen honderd doden gevallen door de ziekte. Maar in een land waar de economie voor bijna 20 procent van toerisme afhankelijk is, hebben dichte grenzen voor miljoenen inwoners grote financiële gevolgen. Dus liet de overheid reizigers uit enkele tientallen landen toe, op voorwaarde dat ze twee weken in quarantaine zouden gaan – om zo toch nog enige buitenlandse toeristen naar het land te halen. Mij als correspondent biedt het een kans weer verhalen te maken in één van de belangrijkste landen van mijn regio.

Thaise hotels proberen nu om die quarantaine zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Er bestaan speciale golfresort-quarantaines en er is zelfs een mogelijkheid om je quarantaine op een luxe jacht door te brengen. In groepen op sociale media proberen marketingmanagers reizigers over te halen bij hen te boeken: „Overweeg ons hotel: kamers met balkon, snel internet, magnetron op je kamer en een abonnement op Netflix.” Mijn hotel heeft standaard yogamatjes op de kamers liggen en je kunt een loopband, roeimachine of fiets huren. Dagboek van vijftien dagen quarantaine op een hotelkamer in Bangkok.

Dag 1 Besmettelijk afval

De hotelkamer heeft gelukkig een balkon, al is het bescheiden. Alleen de voorraad flessen drinkwater en een zeil over het tapijt verraden dat ik een potentieel besmettingsrisico ben. En de prullenbakken naast het bureau en in de badkamer, waarop felle stickers geplakt zitten met een waarschuwing: Besmettelijk afval. De rode vuilniszakjes stralen iets gevaarlijks uit.

Ik bekijk het menu en het blijkt al vast te staan wat ik drie keer per dag op het tafeltje voor mijn deur ga aantreffen, op vaste tijden. Zoals in alles de komende weken niet ikzelf, maar het hotel mijn ritme zal bepalen. Maandag: groene curry met gestoomde bruine rijst en de salade van de dag. Dinsdag: roergebakken noedels met kokos, taugé en de salade van de dag. De dingdong van mijn deurbel associeer ik algauw met eten.

De maaltijden worden buiten de hotelkamer op een tafeltje neergezet. Foto Annemarie Kas

Dag 4 36,7 graden

Twee keer per dag belt de medisch medewerker van het hotel om naar mijn temperatuur te vragen; bij aankomst kreeg ik speciaal een thermometer cadeau. „Good morning, temperature please!”. 36,7 graden vanmorgen. „Okay thank you.” Klik, weg is ze weer. De eerste paar keer vind ik het grappig, maar het went snel. Hoewel ik overdag genoeg afleiding heb – er is gewoon werk te doen – voel ik me sloom en lamlendig. Alles lijkt trager te gaan. Verzoeken voor interviews stel ik uit, dat kan ook morgen. Of overmorgen. Is vandaag nou dag drie of dag vier?

Hoofd- en bijzaken onderscheiden wordt lastiger. Bij elke maaltijd krijg ik ook een nieuw afvalzakje dat ik probeer uit te sparen door alle plastic bakjes op te stapelen en ’s avonds alles bij elkaar in één zakje te doen. Ik wil roomservice bellen om te zeggen dat ze te veel eten brengen: zoveel calorieën verbrand je niet met een half uurtje op een ergometer. Alleen: wat zal ik weglaten, de soep of de curry? Laat ook maar. Online lees ik, weinig verrassend, dat besluiteloosheid inderdaad één van de gevolgen van quarantaine kan zijn. Naast prikkelbaarheid, verminderde concentratie en tegenzin om te werken. Goh.

Als ik mijn vuilnis buiten zet, draal ik wat op de overloop. Hoe vol zit dit hotel eigenlijk? Aan de overkant van de gang staan naast een paar deuren ook gevulde rode zakjes. Wat een vreemd sociaal experiment is dit. We blijven allemaal keurig binnen, zonder slot op de deur. Als de uitslag van mijn eerste coronatest over twee dagen negatief is, mag ik per dag drie kwartier naar buiten, wandelen in de binnentuin. Dat helpt vast.

Gasten die negatief zijn getest krijgen dit gele polsbandje. Foto Annemarie Kas

Dag 7 Palmbomen

De tuin is tropisch, met watervalletjes, een vijver met goudvissen en hoge palmbomen. Maar die heb ik na drie rondjes wel gezien en het grote zwembad in het midden van de tuin is gesloten, volgens het bordje al sinds maart vorig jaar. Inmiddels weet ik zeker: twee weken quarantaine is gewoon te veel moeite voor een vakantie. Terug in mijn hotelkamer lees ik dat Thailand dat ook inziet en de termijnen verkort, van vijftien naar tien dagen voor ‘gewone’ reizigers. Als je gevaccineerd bent, hoef je nog maar zeven dagen in quarantaine.

Vijftien, tien of zeven dagen, het maakt weinig uit, zegt Bill Barnett als ik hem bel. Barnett is directeur van C9 Hotelworks, een adviesbureau voor de toerismesector in Zuidoost-Azië. „Het zijn kleine stapjes de goede kant op, maar ze zullen geen significant verschil maken. Zeker toeristen hier uit de regio hebben weinig vakantiedagen. Die gaan echt geen zeven dagen binnen zitten.”

In februari kwamen 5.741 toeristen aan in Thailand, tegenover 2,1 miljoen in dezelfde maand vorig jaar

Het enige wat werkt om het toerisme weer te laten aantrekken is helemaal geen quarantaine, zegt Barnett. De cijfers geven hem gelijk: in februari dit jaar kwamen 5.741 toeristen aan in Thailand, tegenover 2,1 miljoen in dezelfde maand vorig jaar. Een daling van 99,7 procent. Ik kom erachter dat de golf-quarantaine pas één keer echt is doorgegaan, voor een groep Zuid-Koreanen. En voor de luxe jacht-quarantaine blijk je zelf een jacht te moeten regelen. Niet voor niets willen ze op Phuket, vakantie-eiland bij uitstek, vanaf juli een proef beginnen om gevaccineerde toeristen zonder quarantaine toe te laten. De lokale bevolking krijgt voorrang met vaccineren, zodat die geen risico loopt.

Dag 10 No fun

Tijdens het rondjes lopen, in het tijdslot van 16.00 tot 16.45 uur, spreekt een Italiaan me aan, Ricardo. En Ricardo zit duidelijk om een praatje verlegen. Wat blijkt: hij heeft wél veertien dagen hotelkamer over voor alleen een vakantie. Hierna gaat hij naar het zuiden, naar Phuket. „Ik wil het daar weleens verlaten zien, het paradijs zoals het ooit was. Dit is mijn enige kans. Straks is iedereen gevaccineerd en wordt het er weer druk.” De quarantaine viel hem vooral de eerste paar dagen zwaar. „Being with yourself is no fun.”

Precies om 16.45 uur, als de luchttijd erop zit, staat de toezichthouder van het hotel midden op ons wandelpad: terug naar jullie kamers graag. Ricardo loopt op zijn slippers de gang in, ik wissel braaf mijn schoenen om voor de witte badsloffen. Wat een onzin, bromt Ricardo. „Corona verspreidt zich heus niet via de vloer.”

Dag 14 Omzet halen

Morgen mag ik uitchecken. Terwijl ik gisteren al het resultaat van de tweede coronatest binnenkreeg: negatief. Het sterkt mijn vermoeden dat de quarantaine ook bedoeld is om hotels nog aan iets van omzet te helpen. Hotels moeten het personeel een speciale training laten volgen en goedkeuring van de overheid krijgen om de quarantaine te mogen aanbieden, vertelt Bill Barnett. Zo moeten ze gewone gasten en quarantainegasten goed gescheiden kunnen houden. „In Phuket zijn sommige hotels er weer mee gestopt, omdat ze niet genoeg boekingen kregen.”

In het begin van de coronacrisis bestond in Thailand nog discussie over de toekomst van het toerisme. Met 38 miljoen toeristen per jaar was het land te druk, vonden critici, op veel plekken had de natuur te lijden onder de grote hoeveelheden vakantiegangers. Thailand zou in het ‘nieuwe normaal’ vooral milieubewustere toeristen moeten trekken. Dat gesprek is na ruim een jaar coronacrisis stilgevallen, zegt Barnett: „We hebben meer dan een miljoen hotelkamers in Thailand. Die moeten gewoon gevuld worden. Hotels hebben nu de luxe niet om te zeggen: doe ons maar alleen rijke mensen.”

Bij het avondeten zit een lief briefje van de mensen die me alleen kennen via mijn deurbel. „Gefeliciteerd, je hebt het gehaald!” In de ochtend zet ik mijn laatste rode zakje vuilnis op de gang en loop ik opgelucht naar buiten.

Een paar dagen later krijgt Thailand te maken met een uitbraak van enkele honderden besmettingen, verspreid over het land. Voor het eerst zijn ook hier gevallen vastgesteld met de besmettelijker Britse variant van het coronavirus. Bars en clubs gaan dicht en reizen binnen het land wordt moeilijker gemaakt. Regionale overheden stellen nu ook twee weken quarantaine in bij het reizen tussen provincies. Ook het plan om Phuket eerder open te stellen staat weer ter discussie. Ik denk aan wat Bill Barnett aan de telefoon zei: „Er is licht aan het einde van de tunnel, maar hoelang is die tunnel nog?”