Hennie Kenkhuis (1952-2021) week nooit af van zijn principes

Op 11 september 1980 bezet totaalweigeraar Hennie Kenkhuis met zo’n dertig gelijkgestemden het gebouw van de RijksVerdedigingsOrganisatie (RVO-TNO) in Den Haag. Ze hebben twee doelen: een boodschap van antimilitarisme zenden en het gebouw doorspitten op militaire geheimen. Iedereen wordt gearresteerd. Het was het slotakkoord van een jarenlange strijd tegen de dienstplicht, die begon in een Nijmeegse studentenflat.

Hennie Kenkhuis werd geboren in een klein boerderijtje in het Twentse dorp Zenderen. Vader Hendrik werkte in de bouw als metselaar. Moeder Aleida was voorzitter van de lokale vrouwenvereniging.

In een gezin van zeven kinderen was Hennie de enige gymnasiast. Er lag een carrière als profvoetballer voor hem klaar, hij voetbalde op hoog niveau bij Heracles, maar hij besloot toch te gaan studeren: geschiedenis én economie, in Nijmegen.

Kenkhuis had het ondernemende karakter van zijn moeder, en was opgevoed met duidelijke normen en waarden – eigenschappen die samenkwamen toen hij de oproep tot dienstplicht kreeg. Samen met tien andere studenten vormde Kenkhuis in 1977 het Politiek Dienstweigering Kollektief. Het collectief wilde de dienst gezamenlijk weigeren, op politieke gronden. Ook namen ze deel aan acties. Zo protesteerden ze tegen de deelname van militairen aan de Vierdaagse, door de omgeving te bekladden met leuzen als: ‘Is ’t hier oorlog?’

Hennie Kenkhuis begin jaren tachtig tijdens een actie waarbij gebouwen rond Nijmegen werden beklad met antimilitaristische leuzen. Foto privécollectie

De rechtbank keurde een collectief beroep op de Wet gewetensbezwaren af. En ook in hoger beroep werd het verzoek niet gehonoreerd. Vanaf dat moment waren de dienstweigeraars vogelvrij. Leo Huberts, medeweigeraar en vriend: „We konden elk moment van straat geplukt worden. Daarom besloten we tot één laatste grote actie. Zodat we niet individueel opgepakt zouden worden, maar met z’n allen. We bezetten de RVO-TNO.”

Kenkhuis werd veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf wegens het weigeren van de dienst. Hij was 28 jaar oud. In de gevangenis ging hij meermaals in hongerstaking uit onvrede tegen het gevangenisregime. Hij zat zijn hele termijn uit. „Hij was standvastig”, zegt Huberts, „week nooit af van zijn principes.”

Na de gevangenis ging Hennie aan de slag als leraar. In schoolvakanties begeleidde hij gehandicaptenreizen. Daar ontmoette hij Angeline Miedema. Liefde op het eerste gezicht was het niet. „We hebben in het begin nogal eens gebotst”, zegt Angeline. „We wilden beiden alles doen op onze eigen manier”. Tót Angeline enkele jaren later toevallig bij Hennie in de woongroep kwam te wonen. Ze werden vrienden, en tijdens een reis door Nepal, omringd door ruwe natuur, werden ze verliefd. „We zijn direct bij elkaar ingetrokken.”

In 1987 maakten ze samen een wereldreis – immer milieubewust – op de fiets. Ze fietsten van Amsterdam naar China, in vijftien maanden. Onderweg maakten ze radioprogramma’s voor de VARA. Over de positie van vrouwen, vluchtelingenkampen en ontwikkelingssamenwerking.

Angeline: „Hennie was niet iemand die je constant vertelde dat hij van je houdt. Maar hij liet het zien. Op reis maakte hij de hele dag lieve foto’s van mij.”

Kenkhuis was altijd druk. Bezig met meerdere projecten tegelijk. Hij sliep maar een uur of vijf per nacht. Vroeg op, laat naar bed – het werk moet af. Hij was echter zelden gestrest of gefrustreerd.

In de jaren negentig kregen Hennie en Angeline twee kinderen: Tara en Wimer. „Hij gaf ons een idee van goed en fout mee”, zegt dochter Tara. „Idealen zijn zaken waarvoor je dingen mag opgeven”, citeert Wimer zijn vader. Hoewel Hennie hard werkte, was hij een aandachtige vader. „Met problemen kon ik altijd bij hem terecht. Hij had altijd een andere benadering, geruststelling of oplossing.”

Ondertussen had Hennie het onderwijs verlaten, en was hij voor zichzelf begonnen als interim-bestuurder en adviseur. Bij de ondernemingsraden waar hij kwam, dachten ze altijd dat er iemand lekker kwam saneren, maar Kenkhuis had aandacht voor cliënt én medewerker.

Graag had ik nog twintig jaar geleefd, het is zo jammer

Voor de carrière van Angeline verhuisden ze midden jaren negentig naar Zwolle. Om beter te wortelen (en wegens die niet aflatende betrokkenheid) werd hij lid van GroenLinks. Hij werd gemeenteraadslid, maar bereikte niet zoveel als hij zelf hoopte. Hij was meer bestuurder dan politicus. Van 2007 tot 2010 was hij wethouder. Burgermeester van Zwolle Peter Snijders beschrijft Hennie als een reus (196 cm) met een vriendelijke uitstraling. „Zakelijk, integer en gedreven. En niet onbelangrijk: een stevig debater.” Toen GroenLinks in 2010 niet terugkeerde in het college, verdween Hennie uit de politiek.

Toch bleef hij betrokken bij Zwolle. Zo was hij voorzitter bij Zwolse voetbalclubs, en namen hij en Angeline zelfs jonge voetballers – zoals Ryan Thomas – van PEC Zwolle in huis, als een soort pleegouders. Een van Hennies laatste functies was als bestuursvoorzitter van het Stedelijk Museum Zwolle in 2017.

„Graag had ik nog twintig jaar geleefd, het is zo jammer. Ik had nog zoveel plannen.” Dat waren de woorden die Hennie Kenkhuis tegen zijn naasten zei in de laatste dagen voor hij overleed aan kanker.

Op zijn sterfbed wilde Hennie aanvankelijk niks met de organisatie van zijn begrafenis te maken hebben. Maar de bestuurder in hem steigerde. Het moest niet te formeel, droeg hij zijn dochter Tara op. O, en de muziek wilde hij ook kiezen. Uiteindelijk selecteerde hij zelfs de kleur van de mondmaskers. Blauw, met de woorden ‘goad goan’ (Twents voor het ga jullie goed).