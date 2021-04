Gouverneur Limburg wil meteen stoppen, vraagt om waarnemer

Theo Bovens (CDA) stapt zo snel mogelijk op als commissaris van de koning in Limburg. Er komt op korte termijn een waarnemer op zijn post. Bovens zegt bij nader inzien toch niet maximaal zes maanden aan te willen blijven.

Eén dag voordat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) voor spoedoverleg naar Maastricht komt, schrijft Bovens donderdag in een brief aan Provinciale Staten dat hij zichzelf niet meer de juiste persoon voor het ambt vindt. De commissaris had maandag al overleg met Ollongren in Den Haag over de bestuurscrisis, maar ook over zijn eigen positie.

Na publicaties van NRC over een affaire rond landschapsorganisatie IKL en haar directeur, oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen, traden alle gedeputeerden af en kondigde ook de commissaris van de koning vorige week vrijdag zijn vertrek aan. Vrehen sluisde via constructies subsidiegeld van de provincie naar zijn eigen bv’s.

Bovens wilde aanvankelijk de benoeming van een opvolger afwachten, om ervoor te zorgen dat de provincie in elk geval nog een eenmansbestuur zou hebben. Hij komt nu terug op dat voornemen. „De afgelopen dagen is bij mij het besef gegroeid dat het voor mij onmogelijk is om zowel de vertrekkende gouverneur te zijn als de gouverneur die gelijktijdig in zijn eentje het college van Gedeputeerde Staten vormt in afwachting van een nieuw college”, aldus Bovens.

‘Energieslurpend rouwproces’

Aan Provinciale Staten schrijft Bovens: „De combinatie van enerzijds alle energie die nodig is om binnen de huidige omstandigheden mijn werk te doen en anderzijds het energieslurpende ‘rouwproces’ ervaar ik als een opgave die voor mij niet goed is en ook niet in het belang van Limburg is.”

Minister Ollongren overlegt morgen met de fractievoorzitters in Provinciale Staten over de bestuurscrisis. De Staten vergaderen zelf ook, onder meer over de meest wenselijke coalitie, de bemensing van een nieuw college en de keuze van onderwerpen die in deze fase wel of niet mogen worden afgehandeld.